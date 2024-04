David Benavidez acredita que o peso extra de Ryan Garcia o ajudou a vencer Haney: aqueles três quilos ajudaram muito

David Benavidez acredita que os três quilos extras de peso que Ryan Garcia lutou em ajudou-o em sua vitória Devin Haney no Barclays Center no último sábado.

‘KingRy’ foi o grande vencedor depois que a decisão da maioria o favoreceu após a luta de 12 rounds contra o campeão dos meio-médios leves do WBC.

A namorada de Ryan Garcia imperturbável enquanto ele tenta impressionar com uma série de flexões

“Acho que três quilos ajudaram muito, principalmente porque ele não tentou ganhar peso. Ele parecia um homem maior naquele dia”, disse ‘Red Flag’ durante sua aparição no Canal de Sean Zittel no YouTube.

Boxing News 24 observa que é impressionante que Benavidez tem uma opinião sobre o peso, já que é visto por muitos fãs como um peso cruzador que cai para 168 libras para ter vantagem sobre os adversários na reidratação.

“Acho que Ryan parecia um homem maior naquele dia e acho que, no geral, com todas as travessuras que Ryan Garcia estava fazendo durante o campo de treinamento, não achei que ele ficaria assim. “, expressou ‘O Monstro Mexicano’.

“Esses três quilos extras realmente ajudam muito, especialmente quando não havia cláusula de reidratação. [Ryan Garcia] definitivamente pesava mais”, acrescentou Benavidez.

Haney também se beneficiou do peso anteriormente

Boxing News 24 lembra que Devin Haney ele próprio parecia muito maior do que seus oponentes após a reidratação.

Na luta contra Aparentemente Prograis sozinho, no qual ganhou o título meio-médio leve do WBC, ‘The Dream’ subiu para um peso de 165 libras no dia em que ganhou o campeonato.

Enquanto isso, Em andamento pesava 139 no dia da pesagem e 156,8 libras quando entrou no ringue, segundo relatório da Comissão da Califórnia, citado pelo site RPCTV.