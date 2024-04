David Feldman explica como Conor McGregor se tornou coproprietário do BKFC, como Dana White pode reagir

A união do presidente do BKFC, David Feldman e Conor McGregor, não estava nas cartelas de bingo de muitas pessoas em 2024, mas foi o que aconteceu no sábado.

Falando na transmissão do BKFC KnuckleMania 4, Feldman lançou um pacote de vídeo de McGregor anunciando que ele, em conjunto com sua promoção McGregor Sports and Entertainment, é agora coproprietário do BKFC. Falando à mídia no Peacock Theatre, em Los Angeles, após o evento, Feldman deu sua reação à entrada da maior estrela do UFC na briga.

“Ele agora é dono do BKFC conosco e vamos levar essa merda até o topo agora”, disse Feldman na coletiva de imprensa pós-luta.

McGregor compareceu ao BKFC 41 em abril de 2023 e teve um confronto viral com a estrela promocional Mike Perry após a vitória por nocaute de Perry sobre Luke Rockhold. De acordo com Feldman, foi aí que começaram as negociações para que McGregor assumisse um cargo executivo.

“Ele veio ao nosso evento – em dois dias fará um ano [ago] – em Denver”, explicou Feldman. “Ele pulou no ringue, chamou Mike Perry de brincadeira e uma coisa levou à outra. Fizemos uma parceria com a cerveja dele, para a cerveja preta irlandesa, e eles se tornaram nossos patrocinadores. Ele se apaixonou por isso.

“Tivemos algumas conversas inacreditáveis, algumas ótimas ideias já trocadas. Foi engraçado, eu estava dizendo à minha esposa: ‘Eu estava morrendo de vontade de que Conor McGregor me ligasse e agora o cara não para de me ligar.’ É inacreditável. Mas ele está tão animado com isso. Eu realmente acho que isso leva isso para o próximo nível.”

McGregor está se preparando para enfrentar Michael Chandler na luta principal do UFC 303, em 29 de junho, em Las Vegas, que será a primeira luta do ex-campeão de duas divisões do UFC desde que sofreu uma lesão brutal na perna na derrota por nocaute técnico para Dustin Poirier no UFC 264 em Julho de 2021.

Com “The Notorious” se preparando para dar um impulso ainda maior ao UFC com seu tão esperado retorno, Feldman foi questionado sobre o CEO do UFC, Dana White, e como White pode reagir à notícia de McGregor assumindo um papel promocional com uma luta diferente. promoção.

“Escute, Dana White tem um rolo compressor no UFC”, disse Feldman. “Conor McGregor certamente move a agulha para eles, mas [White]é muito bem sucedido sem [McGregor] – não que ele esteja lutando por nós. Só estou dizendo, mas como ele está promovendo nosso produto para nós? Quem sabe? Você provavelmente está um pouco bravo, sua estrela número 1 vai falar sobre uma empresa diferente, então provavelmente você não está muito feliz com isso. Mas ele não está preocupado conosco.”

“Ainda não”, acrescentou Feldman.