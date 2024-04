Deion Sanders nunca gostou de ficar para trás. Dele NFL carreira de jogador até sua posição atual como técnico principal do Búfalos do Colorado, Treinador Principal sempre pretende ser o primeiro, mesmo que seja uma colaboração em um novo modelo de tênis.

Na quinta-feira, dia 25, a empresa de vestuário e calçado desportivo Nike e Lixadeiras anunciaram sua mais recente colaboração: a nova edição do DT MAX 96 calçado desportivo. O curioso do caso é que o anúncio chega menos de 48 horas depois Novo balanço anunciou um contrato plurianual com o receptor Marvin Harrison Jr.

New Balance, um dos concorrentes menores da Nike, acrescentou Harrison às suas fileiras como patrocinadora do seu primeiro modelo de chuteiras de futebol. Embora o modelo ainda não tenha nome, a campanha começou com o endosso do principal cliente em potencial da WR para o Draft de 2024 da NFL.

“Os valores que a New Balance e eu partilhamos estão alinhados. Mais importante ainda, a marca irá permitir-me ter um impacto na comunidade e na geração mais jovem.” disse o Buckeyes do estado de Ohio receptor.

Resposta da Nike e Sanders

Em julho de 2023, Treinador Principal e a Nike anunciaram sua colaboração no desenvolvimento de um novo tipo de sola baseado no material conhecido como React Foam. Esta nova tecnologia foi a base para a DT Máx. 96 modelo que Sanders e a multinacional lançaram em janeiro passado.

Agora o parceiros renovou o modelo para um novo lançamento. Porém, a nova linha mantém as cores branco, preto e milho universitário do original, mas com novos designs e uma série de melhorias ergonômicas e tecnológicas.

Lixadeiras e a empresa anunciaram o lançamento com uma única postagem em suas contas de mídia social: uma foto da traseira de um carro esporte preto, cuja placa diz: “DT-Max96. Colorado. Prime.” A Nike legendou a foto: “Eles não estão prontos @Nike.” Não houve mais informações sobre isso.

Sanders, com inveja?

Lixadeiras e a Nike tiveram uma parceria frutífera na década de 1990, no auge da carreira do jogador. No entanto, a colaboração diminuiu e demorou mais de 20 anos para voltar aos trilhos.

Embora tudo possa ser uma coincidência, ainda é suspeito que Lixadeiras e a Nike decidiram anunciar sua nova colaboração logo após o acordo entre NB e Harrison.