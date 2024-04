Devin Haney x Ryan Garcia: Quanto custa o Pay-Per-View no DAZN?

Tele confronto altamente esperado entre Devin Haney e Ryan Garcia está definido para Sábado, 20 de abril, no Barclays Center em Brooklyn, Nova York. Essa luta não só reacende uma rivalidade que remonta aos tempos de amador, mas também promete ser um momento crucial na carreira dos dois boxeadores. Aqui está o que você precisa saber sobre como assistir ao evento e os custos associados.

Detalhes do evento:

Data: Sábado, 20 de abril

Sábado, 20 de abril Hora de início: Preliminares às 16h35 ET, eliminatória Pay-Per-View às 20h ET

Preliminares às 16h35 ET, eliminatória Pay-Per-View às 20h ET Ringwalks do Evento Principal: Aproximadamente 23h horário do leste dos EUA

Aproximadamente 23h horário do leste dos EUA Localização: Barclays Center, Brooklyn, Nova York

Comentários arrogantes de Ryan Garcia dirigidos a Devin Haney antes da luta pelo título dos superleves WBCTwitter

Opções de visualização:

Como assistir: Disponível em pay-per-view via DAZN e PPV.com.

Preço:

Estados Unidos: $ 69,99

Reino Unido: 19,99

México: MXN 250,00

Ilhas Menores Distantes dos EUA: $ 14,99

Esta luta marca um capítulo significativo para ambos os lutadores. Devin Haney25 anos, vem de uma vitória dominante sobre Aparentemente Prograis e ostenta um recorde invicto de 31-0com 15 nocautes. Sua transição de ser controversamente apelidada de “campeão de e-mail” para se tornar o campeão indiscutível dos leves e agora um campeão júnior dos meio-médios mostra seu crescimento e resiliência no esporte.

Ryan Garcia, também de 25 anos, detém o recorde de 24-1com 20 nocautes. Apesar de um revés contra Gervonta Davis no ano passado, Garcia fez um retorno forte, mais recentemente nocauteando Óscar Duarte. Conhecido por seu carisma e presença dentro e fora do ringue, Garcia continua sendo um formidável candidato no peso leve e agora no meio-médio júnior.

Prepare-se para o confronto épico: Haney x Garcia

A luta também traz implicações significativas para a divisão meio-médio júnior, repleta de talentos como Teofimo Lopez, Isaac Cruz, e potenciais futuros oponentes para Haney e Garcia. O resultado desta partida pode reorganizar a classificação e criar lutas futuras emocionantes.

Informações adicionais:

DAZN oferece cobertura abrangente com a luta disponível em mais de 200 países. Os fãs podem transmitir o evento em vários dispositivos, incluindo Apple TV, dispositivos Android, Smart TVse consoles de jogos entre outros. Isso garante que não importa onde você esteja, você poderá curtir uma das lutas mais esperadas do ano direto do seu aparelho.

Certifique-se de marcar em seus calendários e prepare-se para uma disputa emocionante entre duas das estrelas mais brilhantes do boxe enquanto eles tentam acertar contas e disputar a supremacia na divisão júnior dos meio-médios.