Saul ‘Canelo’ Alvarez explica por que quase deu um soco em Oscar de la Hoya em um momento acalorado

Saul ‘Canelo’ Álvarez ponto foi comprovado por Oscar de la hoya, Jaime Munguia o trovão foi roubado por seu promotor com um discurso que ele fez que precipitou a altercação entre ele e o campeão dos médios. Embora a discussão acalorada não tenha terminado em uma briga real, Alvarez explicou mais tarde o motivo pelo qual ficou tão acalorado contra De la Hoya. O que aconteceu foi que Promoções Golden Boy O chefe huncho acusou Canelo de ser reprovado em dois testes antidoping. Segundo Oscar, foi isso que provocou o desentendimento entre os dois, após décadas de colaboração. No entanto, Álvarez tem uma história diferente e afirma ter recibos. Na sua versão das coisas, De la Hoya agiu de má-fé.

Canelo Alvarez se levanta e vai atrás de Oscar De La Hoya em resposta à luta de Jaime Munguia antes

De la Hoya ameaça Sue Canelo

Após a briga, Canelo fez um discurso retórico espanhol enquanto acusava Oscar de la Hoya de roubar dinheiro de todos os seus lutadores. Ele afirma ter recibos de que Oscar roubou dinheiro dele e foi por isso que ele deixou a Golden Boy Promotions. Quando questionado pelos repórteres sobre a altercação, Alvarez disse que teria dado um soco 100% no rosto de De la Hoya se ele se aproximasse. Oscar, por sua vez, ameaçou Alvarez de processar por difamação de caráter por causa dessas acusações de roubo. Foi o que Canelo disse: “Ele está bravo por eu ter deixado Golden Boy. Eu sou o diamante em Golden Boy. Golden Boy não é o mesmo sem mim… Eu realmente não dou a mínima para Oscar, mas se ele diz algo em meu território, preciso dizer algo.”

De la Hoya estava furioso com o que aconteceu e quando ele ameaça processar, ele vai em frente 100%. Podemos esperar uma acirrada batalha legal entre eles, mas sabemos que os fãs de boxe prefeririam ver os dois dentro de um ringue. Aqui está o que De la Hoya disse sobre as acusações de Canelo: “Os fatos são os fatos. Tudo que sei é que ele foi reprovado nos testes de drogas. [to say I stole money]. É muito sério, isso é difamação. E você sabe o que? Tenho algo vindo para ele.”