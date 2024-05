Gervonta Davis fala sobre o teste PED positivo de Ryan Garcia após luta com Haney

EUuma resposta à controvérsia que se desenrola em torno Ryan Garcia suposta violação de doping, o colega boxeador Gervonta Davis se manifestou, expressando seu apoio a Garcia e pedindo repercussões contra o promotor Eddie Hearn.

Davis recorreu às redes sociais para expressar sua indignação com as tentativas de desacreditar a recente vitória de Garcia sobre Devin Haney, afirmando sem rodeios: “Eles estão fazendo qualquer coisa para tirar a vitória de Ryan”. Numa demonstração de solidariedade com seu colega boxeador Davis condenou o que considera um esforço concertado para minar as conquistas de Garcia no ringue.

Gervonta Davis chamou Eddie Hearn

Ryan Garcia posta vídeo reagindo às acusações de doping após luta com Devin HaneyTW@RyanGarcia

No entanto, Davis não parou por aí. Em uma repreensão contundente dirigida ao promotor Eddie Hearn, Davis não mediu palavras, pedindo uma ação drástica em resposta à controvérsia. “se for esse o caso PROIBIDO EDDIE HEARN SILVER POON A **!” Davis exclamou, sugerindo que Hearn deveria enfrentar consequências se as acusações contra García são de fato provados falsos.

A resposta apaixonada de Davis reflete as emoções intensas que estão em alta na comunidade do boxe, à medida que as consequências do teste de drogas fracassado de Garcia reverberam por todo o esporte. Com acusações a voar e reputações em jogo, o apoio declarado de Davis a Garcia sublinha o sentido de solidariedade entre os combatentes face à adversidade.

À medida que a controvérsia continua a se desenrolar, os holofotes permanecem firmemente fixados em Ryan Garcia e na integridade do esporte. Com vozes como Gervonta Davis somando-se ao coro de apoio, o mundo do boxe se prepara para novos desenvolvimentos nesta saga que se desenrola.