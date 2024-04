Dois gols de Foden lideram o dominante Manchester City sobre Brighton

Cidade de Manchester mostraram que não têm intenção de abrir mão do título da Premier League depois de passar Brighton 4 a 0 na noite de quinta-feira.

O resultado significa Os homens de Pep Guardiola permanecem no comando quando se trata da corrida pelo título, já que ficaram a um ponto do líder Arsenal com um jogo a menos. No entanto, foi o desempenho do City que foi o maior alerta para os Gunners, já que eles dominado do início ao fim no American Express Community Stadium.

Mesmo assim, foi o Brighton quem começou forte, construindo na retaguarda e testando a equipa visitante. A primeira chance ainda caiu para Danny Welbeckmas o esforço do ex-Arsenal foi facilmente enfrentado por Ederson.

Kin CheungPA

A cidade respondeu quando Phil Foden a cobrança de falta caiu para Nathan Aké no espaço, mas ele concentrou seu esforço por cima da barra.

Os homens de Guardiola deu uma resposta enfática logo depois, assumindo a liderança aos 17 minutos, cortesia de Kevin De Bruyne. A cruz oscilante de Kyle Walker encontrou o belga, que se jogou para receber o cruzamento e bateu Jason Steele com uma cabeçada estrondosa.

Lewis Dunk quase empatou imediatamente, apenas para que seu cabeceamento atingisse o chão e fracassasse antes de saltar para Luvas de Ederson. Em vez disso, foi o City quem dobrou a vantagem, graças ao O pé.

O internacional inglês foi derrubado em posição perigosa fora da área e depois desferiu um remate que acertou nas costas do Pascal Bruto e passou voando Steele. Era O 50º gol de Foden na Premier League.

Brighton não tinha respostas para o City incisivo

Roberto De Zerbi parecia uma figura frustrada após os dois gols e não foi ajudado quando o City logo marcou o terceiro. Com Brighton tentando jogar na retaguarda, Bernardo Silva ganhou a bola Valentin Barcocom O pé agarrando a bola e atirando-a para o canto inferior.

Brighton trouxe Odeluga Offiah e Simon Adingra por Joel Veltman e Adam Lallana no intervalo, na tentativa de mudar a situação. No entanto, além de um tímido pênalti da equipe da casa, não havia sinais de que o Brighton voltaria à disputa.

Kin CheungPA

Na verdade, as coisas pioraram quando Juliano Alvarez marcou o gol aos 62 minutos. A bola longa de Ederson encontrou uma investida Kyle Walker, e apesar de um toque pesado, conseguiu encontrar o argentino, que chutou para o gol vazio.

Brighton viu outro apelo de pênalti rejeitado quando Joao Pedro caiu após pressão de Se Guardiolcom os torcedores da casa manifestando seus sentimentos.

Infelizmente para a equipa da casa, as vaias resumiram a noite, já que o Brighton foi simplesmente o segundo melhor em todos os aspectos, frente a uma equipa do City que pretendia defender o título da Premier League.

Lado de Guardiola agora está um ponto atrás do Arsenal antes da visita de fim de semana ao Nottingham Forest, enquanto os Gunners viajam para o Tottenham Hotspur Stadium para o clássico do norte de Londres contra o Spurs.