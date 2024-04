Eddie Hearn critica Oscar De La Hoya: Você me persegue como um fã enlouquecido

Eddie Hearn reacendeu sua rivalidade com Oscar de la hoya enquanto os promotores entram em uma nova batalha nas redes sociais após A vitória de Ryan Garcia sobre Devin Haney.

O chefe do Matchroom Boxing mirou em Da panelao chefe da Golden Boy Promotions, depois Garcia se tornou o primeiro boxeador a derrotar Haney na 32ª tentativa.

Ex-boxeador Da panela lançou uma batalha para defender o território americano e, na noite de quarta-feira, lançou um ataque ao promotor da Arábia Saudita Turki Alalshikh.

Mas antes disso, ele renovou seu argumento com Hearn depois de ter apoiado publicamente Haney, 27, após sua primeira derrota profissional.

O chefe da Matchroom postou uma foto no Instagram dando-lhe um abraço e acompanhando com o comentário: ‘O caminho é longo. este jovem voltará mais forte do que nunca!’..

Da panela aproveitou a postagem para deixar um comentário mordaz, no qual busca menosprezá-lo por não conhecer o boxe, pois não se dedicou ao esporte como fazia.

“Obviamente você nunca amarrou as luvas, assim como DonKing e o resto,” Da panela disse. “Você não sabe o que é lutar dentro de um ringue. Adivinha? Eu sei e essa surra vai durar um pouco”, disse. Da panela escreveu, adicionando um emoji de carinha sorridente.

Hearn revida em De La Hoya

Da panela continuou a comentar Postagens de Hearn no Instagram, e em um deles ele o convidou categoricamente a deixar os EUA e promover o boxe no Reino Unido.

“Eddiepelo bem do boxe britânico, apenas fique no Reino Unido e promova, deixe os verdadeiros promotores no mercado dos EUA, onde o boxe é importante”, acrescentou. “Você teve a chance de desperdiçar centenas de milhões de dólares sem construir nada na América.”

Diante da série de comentários, Ouça recusou-se a morder a língua e reagiu com uma resposta forte, acusando-o de agir como um ‘fã maluco’ – e zombou dele sobre o número de títulos que seus lutadores haviam conquistado.

“Oscar de la hoya de verdade, você está bem? Você está me perseguindo como um fã enlouquecido. Você conseguiu uma grande vitória no sábado, mas eu consumo sua mente 24 horas por dia, 7 dias por semana”, Ouça escreveu.

“Infelizmente para você, sou um promotor global com 18 campeões mundiais (você tem 4). Tenho grandes planos de trabalhar com todos para fazer o esporte crescer globalmente e ter talentos fantásticos no mercado dos EUA. e espero que você possa gostar do que faz.”