Estrelas do Coachella, dia 2 – Celebridades dobram no deserto!

Os ventos uivavam nos campos de pólo indianos no segundo dia do Festival de Música e Artes de Coachella Valley e os maiores nomes do deserto enfrentaram os vendavais de frente rumo ao desconhecido de maneira verdadeira!

O dia 2 trouxe grandes festas e apresentações… e Hollywood combinou essa energia com alguns looks incríveis! Teyana Taylor carregou a tocha para os bonés de cowgirl com um Brett Michaelchapéu / bandana da época de e um kaftan prateado transparente.

Lucas Gage manteve-o casual… mas de alguma forma estilizou um visual de fraternidade em moda festiva… e Olivia Culpo fez sua peregrinação anual às terras sagradas de Hollywood com um vestido branco simples para empurrar o morder mais vibrações.

Nina Dobrev e seu companheiro de esportes de ação Shaun Branco foram fotografados na festa Revolve dando vibrações a todos os casais do Coachella … e suas cores suaves combinando eram perfeitas para complementar os tons locais da Terra.

E o que é um resumo de moda Coachella sem mencionar James Carlos … o autoproclamado “Mullet Daddy” vestiu jeans da cabeça aos pés e um par de botas lambidas pelas chamas enquanto participava de algumas reuniões adjacentes ao Palms, como Kourtney KardashianAcampamento Poosh.

Agora que você viu como alguns dos maiores influenciadores da internet se prepararam para o festival deste ano, você PRECISA conferir o que os participantes do Coachella vestirão no festival. O Campo de Polo Império está lotado de looks malucos que você não vai querer perder!

E por último… mas certamente não menos importante… a música estava imaculada pelo segundo dia consecutivo. Tyler o Criador Encerrou a noite de sábado com uma apresentação repleta de sucesso… e participações especiais surpresa com A$AP Rocky dar Gambino Infantil.

Gwen Stefani reuniu-se com seus companheiros de banda no palco após um hiato de nove anos e apresentou uma performance de alta energia culminada com um Olívia Rodrigo surpresa no palco principal. O príncipe sombrio do EDM Gesaffelstein fez a Terra bater com seu set contundente no palco ao ar livre. Tempero de gelo fez a tenda do Saara tremer com seu set de hip hop… Jon Batista dividiu seu palco com para Juvenil e Vampire Weekend trouxe Paris Hilton tocar cornhole no meio da apresentação?!