Filho da lenda da NFL está assinando com o 49ers enquanto eles adicionam outra arma ofensiva

TO legado continua como Terceiro, Owensfilho do Hall da Fama do Futebol Profissional Terrell Owens, embarca em seu NFL viagem com o São Francisco 49ers, espelhando os passos de seu pai quase três décadas depois.

De acordo com um relatório de Mike Garafolo da NFL Network, Ursos do estado de Missouri receptor amplo Terceiro, Owens assinou contrato com o 49ers, marcando um marco significativo em sua carreira. Juntando-se a um elenco repleto de talentos, Terique pretende trilhar seu próprio caminho e ao mesmo tempo honrar a herança futebolística de sua família.

Terique está entre um grupo de jogadores de segunda geração da NFL que estão fazendo sucesso na classe de novatos de 2024. Nomes notáveis ​​incluem Marvin Harrison Jr., Joe Alt, Frank Gore Jr., Luke McCaffrey, Brenden Rice e Jonah Elliss, cada um herdando a habilidade atlética e a dedicação de seus pais estrelas da NFL.

A transição para a fase da NFL acontece após uma temporada de destaque no Missouri State, onde Terique mostrou suas habilidades com 28 recepções, acumulando 528 jardas e quatro touchdowns. Agora, ele entra em um ataque de São Francisco repleto de criadores de jogo superestrelas, incluindo jogadores como Deebo Samuel, Brandon Aiyuk e George Kittlesob a orientação do treinador principal Kyle Shanahan.

A jornada de Terique ecoa a ilustre gestão de seu pai no 49ers, onde Terrell Owens solidificou seu lugar como um ícone da franquia. Escolhido na terceira rodada (89º no geral) em 1996, a chegada de Terrell prenunciou o surgimento de uma dupla dinâmica de recepção ao lado do lendário Jerry Rice.

Owens se tornou uma lenda com os Niners

Quando a carreira de Rice entrou em sua fase crepuscular, Terrell Owens ganhou destaque como o principal recebedor do 49ers. Seu legado floresceu em momentos memoráveis, resumidos por sua icônica recepção de touchdown de Steve Young na Rodada Wild Card de 1998 contra o Green Bay Packers.

Ao longo de sua gestão de oito anos em San Francisco, Terrell Owens gravou seu nome na história da NFL, acumulando 592 recepções para 8.572 jardas e 81 touchdowns. Seu impacto transcendeu as estatísticas, deixando uma marca indelével na franquia e inspirando uma nova geração de aspirantes ao futebol.

Com Terique Owens vestindo a icônica camisa vermelha e dourada, o espírito de excelência e tenacidade personificado por seu pai reverbera mais uma vez nos sagrados limites do Levi’s Stadium. Ao embarcar em sua odisséia na NFL, Terique carrega consigo não apenas o peso da expectativa, mas também o legado de uma dinastia do futebol que atravessa gerações.