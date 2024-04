Flau’jae Johnson, da LSU, se gaba de que iria contra Kim Mulkey pelo preço certo em uma nova música rap

Ccom Anjo Reese movendo-se para o WNBAa próxima estrela do basquete feminino na fila para conquistar o respeito, a atenção e os lucros inesperados da NIL que acompanham o sucesso em LSU é Flau’jae Johnson. Isso é o que Kim Mulkey pensou, de qualquer maneira, até que sua estrela hooper, que também é uma rapperpostou um frase de sua música indicando exatamente quanto dinheiro seria necessário para ela transferir.

Como herdeiro do Bayou trono, Johnson sabe o seu valor. Uma grande parte dos Tigres Campeonato da NCAA de 2023 equipe, ela intensificou ainda mais em 2024.

Ela ultrapassou Reese como Artilheiro da LSU durante o Torneio da NCAA, liderando o time em pontos em três dos quatro jogos eliminatórios e ao mesmo tempo jogando uma ótima defesa em Caitlin Clark em sua eventual derrota para Iowa. Ela tem todas as ferramentas para SEC pela tempestade novamente na próxima temporada ao lado Mikaylah Williams e Aneesah Amanhã

Flau’jae Johnson define o preço por uma transferência

A boa notícia para Treinador principal da LSU, Kim Mulkey é que será preciso muito dinheiro para afastá-la Baton Rougese quisermos acreditar em suas letras:

Eles amam o jeito que eu estou dançando

Você me dá 10 milhões, vou pular no portal

Ganhos NIL de Flau’jae Johnson

“Grande 4“já faz uma matança dela Nome, Imagem e Semelhança (NIL) graças à sua enorme personalidade dentro e fora da quadra.

Com Reese e Clark indo para a WNBA Johnson é a que mais ganha entre as jogadoras de basquete universitário feminino, de acordo com a lista NIL 100 da On3. Ela e seu companheiro Tiger Olivia Dunne são as únicas atletas femininas entre os 25 primeiros, com Avaliação NIL de US$ 1,2 milhão de Johnson ficando em 14º lugar geral. Ela arrecada mais do que estrelas recorrentes como a de UConn Paige Bueckers e USC JuJu Watkins.

Carreira musical de Flau’jae

Seu potencial de ganhos é elevado por seu crescente sucesso como rapper. Simplesmente conhecido como Envergonhadoela tem mais de 175.000 ouvintes mensais no Spotifyenquanto ela a música mais popular “Big 4” tem mais de 1,4 milhão de visualizações no YouTube. Colaborações com NLE ChoppaLil Boosie e Roy Woods apontam para sua crescente influência como artista.

Junte tudo isso e você entenderá como Flau’jae chegou à figura de US$ 10 milhões para ela transferir. Apesar de todas as suas falhas, Mulkey provou com Angel Reese que permitirá que as estrelas sejam elas mesmas fora da quadra, desde que permaneçam comprometidas com ela.

À medida que uma nova era de visibilidade começa no basquete universitário feminino, Johnson já está colocando sua paciência à prova.