Tigres da LSU guarda Flau’jae Johnson está prestes a ser a próxima estrela do programa Anjo Reesea partida para o WNBA. Johnson emergiu como um interveniente altamente visível por mérito próprio, alavancando os seus direitos NIL em acordos lucrativos com uma série de empresas – garantindo que ela se destaca fora da madeira nobre tal como se destaca nela.

A influência de Johnson se estende à música (ela é rapper desde a adolescência) e às redes sociais, onde postou uma homenagem a uma lenda da WNBA que está se aposentando, na mais recente demonstração de seu respeito pelo basquete.

Saudação de Flau’jae nas redes sociais

Johnson no domingo levou para X (anteriormente Twitter) desejar a Candace Parker uma feliz aposentadoria após uma carreira histórica de 16 anos na WNBA. Johnson postou “obrigado” com três emojis de “mãos de coração” em reconhecimento a Parkerque anunciou que estava se afastando do basquete profissional com a abertura dos campos de treinamento na liga.

Parker já havia sido evasiva sobre retornar para a 17ª temporada da WNBA, depois de ter perdido grande parte da temporada de 2023 se recuperando de um procedimento no pé esquerdo. Parker assinou novamente com o Ases de Las Vegas em fevereiro, assinando um contrato de um ano que parecia sinalizar que ela voltaria para uma última temporada, mas ela revelou no Instagram que seu corpo deu tudo o que poderia dar ao basquete.

Parker se aposenta como três vezes campeã da WNBA e duas vezes MVP da liga, mostrando que pode dominar em qualquer faceta do jogo. Durante sua carreira, Parker ganhou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano e também teve uma temporada em que liderou a liga em assistências. Ela ganhou o título de recuperação da liga três vezes em duas décadas diferentes, e seus três campeonatos vieram com três organizações diferentes – a Aseso Céu de Chicagoe a Faíscas de Los Angelesque a selecionou como número 1 geral no draft de 2008.