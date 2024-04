GloRilla é presa por DUI na Geórgia, policiais dizem que Boob caiu durante a parada

De acordo com um relatório policial, obtido pelo TMZ, o rapper foi preso e autuado na manhã de terça-feira sob suspeita de dirigir alcoolizado, consumir/possuir um recipiente aberto de bebida alcoólica e uma taxa de trânsito separada no condado de Gwinnett, GA.

Ela foi levada para a prisão por volta das 6h12 ET e libertada algumas horas depois. Suas informações de reserva, obtidas pelo TMZ, observam que um de seus pseudônimos é Hallelujah… que é seu nome do meio legal.

A polícia diz que então administrou um teste de sobriedade – no qual alegam que GloRilla estava trêmula, especialmente para ficar de pé. Parece que eles a colocaram no espremedor – fazendo-a fazer o teste de seguir os olhos, andar e virar, equilíbrio com uma perna, andar em linha reta, etc.