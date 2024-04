Gypsy Rose Blanchard abraça o ex-noivo no Festival de Música de Nova Orleans

A cigana Rose Blanchard está claramente amando a vida de solteira … indo a um festival de música com sua família e ex Ken Urker – e eles não conseguiam tirar as mãos um do outro.

Fãs com olhos de águia avistaram a dupla no New Orleans Fair Grounds Race Course & Slots for Jazz Fest em Nova Orleans… e testemunhas disseram que Gypsy parecia muito feliz por estar no festival com Ken.

As fotos contam a mesma história… Ken agarra Gypsy por trás e a segura com força enquanto eles tocam a música. Outra foto pegou o casal olhando nos olhos um do outro – mas, pelo que sabemos, nenhum beijo.

Disseram-nos que a família de GRB – seu pai Rod e sua madrasta Kristy – também saía com a dupla… então, parece um passeio divertido em grupo para Gypsy e seus entes queridos.

Agora, o que isso significa para o relacionamento de Gypsy… não podemos dizer. Fontes afirmaram que são apenas amigos íntimos – mas parece muito mais sério do que isso, temos que dizer.

Disseram-nos que Gypsy está realmente abraçando a vida de solteiro recentemente, então eles provavelmente não estão tentando entrar em um relacionamento… mas é um momento super íntimo aqui, então parece que ainda há algum calor entre eles.

Claro, há que considerar o ex-marido de Gypsy … que nos disseram que quer resolver isso com Blanchard – mas nossas fontes dizem que isso é improvável porque Gypsy é mais feliz sozinha.