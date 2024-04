Incêndio na casa de Cara Delevingne deixa perplexo o Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

Cara Delevingne O devastador incêndio residencial na área de Los Angeles no mês passado deixou o LAFD coçando a cabeça… apesar de seus melhores esforços, eles declararam oficialmente a causa indeterminada.

Funcionários do LAFD disseram ao TMZ que o esquadrão de incêndio criminoso considerou a investigação do incêndio na casa de Cara como procedimento padrão, mas não conseguiu identificar a origem exata e a causa do incêndio devido aos extensos danos.