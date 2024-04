Jerry Jones se apega a se reunir com Ezekiel Elliott enquanto o Dallas Cowboys não consegue escolher nenhum running back no draft

Tele Draft de 2024 da NFL entra em suas rodadas finais neste sábado, e após quatro escolhas o Dallas Cowboys não selecionou um running back, o que deixa uma grande preocupação com o futuro de sua linha ofensiva antes da próxima temporada, que será cheia de expectativas.

Na primeira rodada o Vaqueiros adquiriu os serviços de ataque ofensivo Tyler Guyton da Universidade de Oklahoma, antes de assumir a defesa Marshawn Kneelande em suas duas escolhas no terceiro round, Dallas optou pela guarda ofensiva Cooper Beebe e linebacker Marista Liufau.

Dallas tinha como alvo Jonathan Brooks para resolver seu problema de running back, mas o Carolina Panteras o escolheram como a 46ª escolha do draft, então na noite de sexta-feira eles saíram do processo seletivo sem nenhum running back.

Jones está mirando em Ezekiel Elliot

No entanto, mantém a possibilidade de reencontrar um velho conhecido no último dia do Draft de 2024 da NFL.

O dono da franquia Jerry Jones está mantendo o dedo no pulso sobre a possibilidade de outro reencontro com Ezequiel Elliotte embora nada tenha sido confirmado neste momento, parece que os Cowboys estão cada vez mais perto de garantir os serviços de seu ex-running back.

Jones disse que Elliott ainda é bom o suficiente para ser titular no NFL e parece cada vez mais que ele estará ao lado do quarterback Dak Prescottescolhido no mesmo draft de Elliott em 2016.

Por enquanto, os Cowboys têm Rico Dowdle, Deuce Vaughn e Hunter Luepke no backfield no ataque.

Elliott foi a quarta escolha geral no Draft de 2016 e, em 2023, migrou para o New England Patriots, com quem totalizou apenas 642 jardas no solo em 184 corridas e apenas três touchdowns.

Embora não descarte a possibilidade de Dallas selecionar qualquer running back nas últimas rodadas deste sábado, Jones continua esperançoso de devolver Elliott ao time, apesar de várias críticas de fãs fervorosos dos Cowboys.

“Em primeiro lugar, o draft ainda não acabou e isso é uma ideia”, disse Jones à ESPN. “E demorou muito até que um running back fosse escolhido no draft. Mas também estamos muito interessados ​​em ver como será o futuro de Zeke.”