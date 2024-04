Jiri Prochazka quer revanche de Alex Pereira o mais rápido possível, sabe que comer socos ‘não vai funcionar’

Jiri Prochazka quer enfrentar Alex Pereira em seguida.

No último sábado, Prochazka disputou a preliminar do UFC 300, parando Aleksandar Rakic ​​no segundo round após superar algumas dificuldades no primeiro round. Foi a primeira vitória de Prochazka desde a derrota para Pereira na luta pelo título vago dos meio-pesados ​​no UFC 295, e uma que ele diz ter sentido imensa pressão para conseguir.

“Eu me sinto ótimo. Sinto-me muito bem pelo sucesso da missão”, disse Prochazka na quarta-feira. A hora do MMA. “Principalmente essa luta foi, para mim, não quero dizer pessoal, mas para mim foi algo muito importante, porque toda aquela preparação depois da luta em Nova York, foi para mim uma luta grande. Talvez seja por isso que levei isso a sério e estava tão focado em mirar na cabeça ou em lugares importantes do corpo de Aleksandar. Talvez seja por isso que peguei muitos socos. Esqueci de brincar mais e ficar mais relaxado.

“Não preciso me pressionar, mas principalmente neste, talvez a conversa de Aleksandar tenha ajudado a ficar mais focado”, continuou Prochazka. “Mas o mais importante [thing] para mim foi vencer essa luta e mostrar que esse é o meu lugar, esse é o meu espaço no cage. Não importa o que você queira fazer, seus socos – não quero dizer que não são nada para mim, mas sei pegar socos e sei passar, passar totalmente pelo adversário.

Outro homem que sabe passar por cima dos adversários é Pereira, que também disputou o UFC 300, nocauteando Jamahal Hill no primeiro round da luta principal e mantendo o título dos meio-pesados. Pereira fez o mesmo com Prochazka no UFC 295 em novembro passado, finalizando-o no segundo round, mas Prochazka revelou anteriormente que enfrentou uma infecção estafilocócica antes da luta. Ele promete um desempenho diferente caso consiga uma revanche.

“Nunca se arrependa”, disse Prochazka quando questionado sobre a luta anterior com Pereira. “Eu aceitei isso porque o evento principal caiu, Jon Jones vs. [Stipe] Miócico. Eu senti como, ‘Esta é a minha hora, não importa o que aconteceu, agora. Estou só com um braço, estou com infecção por estafilococos’, havia muito mais problemas, antibióticos e um monte de coisas por aí, então eu disse para mim mesmo: ‘Vamos passar por isso. Dê tudo para a luta, e ainda assim acredite, acredite, acredite. É isso. Isso é tudo. Mas da próxima vez, nesse caso, quero ser mais profissional nisso. Quero dar tudo, então isso significa que preciso estar saudável para cada luta.”

E com a vitória dos dois no sábado, Prochazka espera que a segunda luta seja em breve, pedindo uma revanche para a próxima.

“Eu gostaria de lutar pelo título”, disse Prochazka. “Especialmente depois da decisão em Nova York. O fato de ter vencido a luta de sábado é a única coisa que sinto agora. Sinto que talvez o meu desempenho no sábado — levar um soco, aceitar os socos e isso não vai funcionar com o Pereira, mas as pessoas têm que entender, eu sei fazer um [specific] lutar com um lutador. Vou lutar contra outro com outro lutador, posso lutar como outro homem.”

E se ele pudesse decidir, logo seria mais rápido do que rápido. Depois do UFC 300, Pereira ligou para fazer uma rápida reviravolta para a luta principal do UFC 301 no Rio em apenas algumas semanas, e embora seja improvável que Pereira realize seu desejo já que quebrou um dedo do pé durante a luta com Hill no sábado, se algo mudar, Prochazka ficará mais do que feliz em atendê-lo.

“O mais rápido possível”, disse Prochazka quando questionado sobre um cronograma. “Se for um título com o Alex, estou aberto para conquistá-lo no Brasil. Em duas semanas. Se houver outra data, veremos.”