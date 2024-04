JK Rowling garante que não há perdão para Daniel Radcliffe e Emma Watson por sua posição sobre questões transgênero

J..K. Rowling recentemente dobrou sua posição em relação às questões transgênero, alegando que as celebridades que apoiam a transição de gênero poderiam “guardar suas desculpas”, incluindo os atores de Harry Potter e Hermoine, Daniel Radcliffe e Emma Watson.

JK. Rowling foi clara sobre sua posição sobre questões transgênero

Rowling foi recentemente entrevistada pela BBC, e foi clara ao dizer “Celebridades que… torcem pela transição de menores podem guardar suas desculpas.”

Enquanto isso, uma pediatra chamada Dra. Hilary Cass abordou o fenômeno da transição dizendo: “A realidade é que não temos boas evidências sobre os resultados a longo prazo das intervenções [such as puberty blockers] para gerir o sofrimento relacionado com o género. É invulgar darmos um tratamento potencialmente transformador à vida dos jovens e não sabermos o que lhes acontece na idade adulta.”

Na época em que Rowling recebeu grande reação por sua postura, os atores não ficaram do lado da famosa autora e quando questionada por uma fã se ela estava esperando por um pedido público de desculpas, ela acrescentou: “Não é seguro, infelizmente. Celebridades que se aproximaram de um movimento que pretende minar os direitos duramente conquistados pelas mulheres e que usou suas plataformas para torcer pela transição de menores pode guardar suas desculpas para aqueles que destransicionaram traumatizados e para mulheres vulneráveis ​​que dependem de espaços para pessoas do mesmo sexo.

O comentário de Rowling veio em meio a vários tweets da autora sobre as conclusões do relatório Cass em geral.

Em 2020, Radcliffe respondeu ao infame tweet de Rowling dizendo “Mulheres transexuais são mulheres. Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas transexuais e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde que têm muito mais experiência neste assunto do que Jo ou I. De acordo com o The Trevor Project, 78% dos jovens transexuais e não binários relataram ter sido alvo de discriminação devido à sua identidade de género. Está claro que precisamos fazer mais para apoiar pessoas trans e não binárias, não invalidar suas identidades e não causar mais danos”.

Watson também se juntou à afirmação: “As pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou informadas de que não são quem dizem ser. Quero que meus seguidores trans saibam que eu e muitas outras pessoas ao redor do mundo vemos você, respeitamos você e amamos você por quem você é..”