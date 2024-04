Johnny Manziel é creditado com grande papel na restauração de hardware precioso para a sala de troféus de Reggie Bush

EUuma postagem recente em X (anteriormente Twitter)antigo NFL quarterback e Troféu Heisman ganhador Johnny Manziel fez um apelo veemente à NCAA reverter uma decisão controversa tomada em 2010 e conceder novamente o Troféu Heisman de 2005 ao ex- Trojans USC correndo de volta Reggie Bush. Pouco menos de dois meses depois, Arbusto tem seu troféu de volta.

O Confiança Heisman anunciou que Bush, que perdeu o seu mandato em 2005 Heisman há mais de uma década, foi “reintegrado” como vencedor oficial do Heisman, e o running back já aposentado terá sua reputação restaurada entre os nomes mais importantes do futebol universitário.

A saga Heisman de Bush

Bush, uma estrela correndo de volta para USC entre 2003 e 2005, venceu o Heisman depois de acumular 2.890 jardas gerais e 19 touchdowns no total em sua última temporada universitária. Pouco depois, Bush foi escolhido em segundo lugar geral pelo Santos de Nova Orleans no Draft da NFL de 2006e ele teve uma carreira profissional produtiva de 11 anos com um Super Bowl vitória após a temporada de 2009.

No entanto, após uma investigação de vários anos, Bush concordou em perder o troféu em 2010, depois que uma investigação revelou que ele havia recebido benefícios financeiros indevidos. enquanto estudava na USC. Com a compensação para atletas universitários agora comum, o Heisman Trust decidiu devolver-lhe o troféu de Bush, visto que o cenário do atletismo universitário mudou drasticamente.

Manziel o próprio ficou emocionado ao ver Bush regressar à família Heisman – e o seu posto em nome de Bush parece ter desempenhado um papel importante no convencimento dos poderes constituídos a mudarem de ideias. O antigo Texas A&M estrela venceu o Heisman em 2012 e, como Bush, foi mais tarde escolhido no primeiro turno do draft da NFL.

Bush interveio na quarta-feira sobre a decisão do Heisman Trust e deixou claro o quanto valorizava esta cobiçada peça de hardware depois de anos de lobby pela sua devolução.

“Pessoalmente, Estou emocionado por me reunir com meus colegas vencedores do Heisman e fazer parte do legado histórico do Troféu Heismane estou honrado em retornar à família Heisman”, disse Bush à ESPN.