Jon Jones volta a treinar pela primeira vez desde que sofreu lesão no peito

Jon Jones está no caminho de volta ao octógono.

Em novembro passado, Jones sofreu uma lesão no peito inoportuna que o forçou a desistir da defesa do título dos pesos pesados ​​contra Stipe Miocic no UFC 295. O revés deixou “Bones” afastado dos gramados com a expectativa de que a luta contra Miocic acabe sendo remarcada.

Jones postou nas redes sociais na quarta-feira que voltou a treinar pela primeira vez desde que sofreu a lesão.

“O primeiro dia de volta à academia desde a minha lesão foi incrível”, escreveu Jones. “E assim começou.”

O tricampeão dos meio-pesados ​​tem lutado para se manter ativo nos últimos anos, com apenas duas lutas desde 2020. Jones derrotou Dominick Reyes no UFC 247 e depois ficou fora de ação até o UFC 285, onde conquistou o título vago dos pesos pesados ​​com uma posição dominante. vitória por finalização sobre Ciryl Gane.

Várias questões legais fora da jaula, bem como uma disputa contratual anterior com o UFC, contribuíram para impedir que Jones competisse.

O jogador de 36 anos ainda não foi derrotado legitimamente em uma luta de MMA, com suas únicas falhas em 29 lutas profissionais sendo uma derrota por desqualificação em dezembro de 2009 para Matt Hamill e um no-contest contra Daniel Cormier no UFC 214. Jones derrotou originalmente Cormier por nocaute no terceiro round, mas o resultado foi anulado quando Jones mais tarde testou positivo para substâncias proibidas.