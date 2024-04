Josh Allen prestou homenagem a Stefon Diggs após a saída de Bills: ‘Ele sempre será uma família’

O quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen, expressou sua gratidão a seu ex-companheiro de equipe e amigo próximo, Stefon Diggs, após sua saída do time.

Allen: Sempre terei um lugar em meu coração para Diggs

Em seus primeiros comentários públicos desde a negociação, Allen revelou que trocou mensagens de texto sinceras com Escavaçõesagradecendo por suas contribuições dentro e fora do campo.

“Sim, compartilhei uma mensagem com ele e recebi uma de volta, apenas agradecendo por tudo que ele fez por mim.”Allen disse aos repórteres em Quinta-feira.

“Sempre terei um lugar em meu coração para ele e sempre o amarei como um irmão e lhe desejarei nada além do melhor.”

Escavaçõesque passou quatro temporadas no Contasfoi negociado com o Houston Texans no início deste mês, deixando Allen sem seu alvo principal e um companheiro de equipe querido.

Por todo Escavações mandato em Búfaloele mostrou seu talento excepcional, superando consistentemente a marca de 1.100 jardas em cada temporada e ganhando quatro seleções consecutivas no Pro Bowl.

Refletindo sobre Escavações impacto, Allen comentou, “Sempre amarei aquele cara como um irmão. Ele significou muito. Veja as estatísticas. Os números não mentem.”

De fato, Escavações desempenhou um papel fundamental Allens desenvolvimento como quarterback, com Allen ganhando duas seleções do Pro Bowl durante o tempo que passaram juntos.

Contas preparadas para uma atualização do receptor à medida que o Draft da NFL se aproxima

Apesar da saída de Diggs Allen reconheceu os desafios de se separar de uma figura tão significativa no sucesso da equipe.

Director Geral Brandon Beane também abordou o comércio, reconhecendo o vazio deixado pela Escavações ausência, mas expressando confiança no restante corpo receptor da equipe.

“Entendo que você está falando de um cara que nos primeiros quatro anos aqui desempenhou o papel de número 1. Não preenchemos o papel de número 1”, Feijão disse.

“Eu diria que temos um grupo de caras sentados aqui hoje que acreditamos trazer conjuntos de habilidades diferentes. Gostamos do grupo. Gostaríamos de acrescentar algo a ele em algum momento? Sim. Mas não estou sentado aqui pensando que tenho um buraco evidente. Mas eu entendo a pergunta e entendo a percepção.”

Com o draft da NFL se aproximando, o Contas estão preparados para atender às necessidades de seus receptores, com especulações girando em torno de escolhas potenciais para reforçar a posição ampla.

Feijão sugeriu a possibilidade de adicionar vários receptores à lista, enfatizando a importância de construir profundidade e talento dentro da equipe.

Enquanto o Contas navegar pelas consequências Escavações Após sua partida, Allen continua grato pelo impacto que seu ex-companheiro teve em sua carreira.

“Minha lembrança duradoura de (Stefon) será o recebedor que me ajudou a me tornar o quarterback que sou hoje.”Allen afirmou.

Com Escavações partida marcando o fim de uma era na BúfaloAllen e o Contas estão preparados para abraçar os desafios futuros enquanto se esforçam para ter sucesso contínuo no campo.