Na reta final da janela eleitoral, que permite a vereadores de mandato a mudança de partido sem infringir as regras de fidelidade partidária, o cenário político de Penedo registra mais uma movimentação com a saída de Júnior do Tó do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O vereador, que tem em seu histórico várias presidências da Câmara Municipal e é visto por muitos como uma figura comparável a Arthur Lira ou Marcelo Victor no âmbito local, por sua habilidade e ética na administração legislativa, optou por se unir ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). O PSB é conhecido por seu apoio incondicional ao grupo liderado pelo atual prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes.

A mudança de Júnior para o PSB evidencia uma nova orientação em sua trajetória política. Sua decisão de se aliar ao PSB e confirmar sua pré-candidatura sinaliza uma intenção clara de marchar politicamente ao lado de Ronaldo Lopes, contribuindo com sua influência e base eleitoral para a campanha de reeleição do prefeito.

Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como Júnior do Tó, possui uma base de apoio robusta, destacando-se por seu potencial surpreendente de angariar votos. Sua aliança com Ronaldo Lopes representa um reforço significativo para as eleições municipais, especialmente ao considerar a sinergia com o grupo da atual gestão que busca a continuidade no governo municipal.