Justin Bieber preocupa os fãs com fotos chorosas em meio a rumores de separação de Hailey

Justin Bieber está mexendo a panela mais uma vez, mas desta vez é com uma série de emoções Instagram posts que deixaram os fãs sérios preocupado. A sensação pop de 30 anos foi às redes sociais no fim de semana, bombardeando seus seguidores com uma variedade de fotos, que vão desde sua surpresa Coachela aparência para algum sombrio selfies dele chorando.

Bieber, conhecido por suas performances de alta energia, deu uma guinada diferente no Coachella este ano. Ele subiu no palco durante Tempos‘ marcada para uma apresentação surpresa que deixou o público animado. Mas não foram apenas suas habilidades musicais em exibição; dele Instagram foi uma mistura selvagem de atividades. De tacadas de golfe a passeios na praia e até algumas compras de tênis, Justin parecia estar aproveitando. Ou assim parecia.

O clima mudou drasticamente quando ele postou selfies em close-up mostrando-o em lágrimas. Sem legendas para fornecer contexto, O rosto manchado de lágrimas de Justin levantou sinos de alarme entre suas leais Beliebers. O close de uma única lágrima escorrendo por sua bochecha fez com que os fãs inundassem sua seção de comentários com mensagens de preocupação e apoio, me perguntando se os rumores de uma separação conjugal com a esposa Hailey Bieber pode ser verdade.

“por que você está chorando; Justin, estamos aqui para ajudá-lo, irmão; Você está bem, mano?“, diziam os comentários, ecoando a preocupação coletiva de sua base de fãs. O especulação não parou por aí, já que vários fãs vincularam suas lágrimas ao rumores contínuos de problemas no paraíso com Haileycom quem se casou em 2018. Apesar do burburinho constante em torno do relacionamento, o casal já enfrentou rumores de separação antes, com Hailey muitas vezes anula as especulações de frente.

Desta vez, Hailey tentou aliviar o clima comentando a postagem chorosa de seu marido com, “uma linda chorona‘, acompanhado por um emoji de choro. Ela também exibiu a foto de praia sem camisa do marido em seu Histórias do Instagramprovando que ela ainda gosta muito do físico tonificado e da coleção de tatuagens de seu homem.

A história por trás desses rumores tomou um tom mais sério quando o pai de Hailey Stephen Baldwinrecentemente pediu a seus seguidores que ore por Justin e Hailey. Este apelo colocou lenha na fogueira, com TMZ relatando que o casal está tratando de um assunto privado, intensificando a mídia e o escrutínio público.

Apesar do drama, Hailey foi rápida em responder.mas acabe com a fofoca mills em seu Instagram, chamando o “falso“histórias e”itens cegos” circulando nas redes sociais sobre seu casamento. “Apenas para sua informação, as histórias e os constantes ‘itens cegos’ que vejo no TikTok estão 100% errados. Feito do nada… veio da terra da ilusão,” ela escreveu.

Enquanto isso, às CoachelaJustin não usou seu anel de noivado durante sua apresentação, que só aumentou a rede de sussurros. No entanto, o casal foi visto cheio de PDA no meio da multidão, e Hailey compartilhou um clipe da performance de Justin com um flerte “Ah, ei, querido.”

Parece que onde quer que Justin e Hailey vá, o boato segue. Mas, por enquanto, o casal parece estar enfrentando tudo junto, um Postagem no Instagram de uma vez. Fique ligado enquanto ficamos de olho nesta montanha-russa de emoções e relacionamentos com celebridades!