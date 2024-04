Kanye West é suspeito de agressão após homem supostamente agarrar sua esposa

Kanye West pode ter novos problemas legais em suas mãos – ele é o suspeito nomeado em um relatório de agressão, e os policiais agora estão investigando as acusações contra ele… TMZ descobriu.

Fontes policiais nos disseram … a polícia está investigando Ye depois que os policiais disseram que ele deu um soco no rosto de um homem na noite de terça-feira – mas o cara que ele bateu supostamente empurrou ou agarrou a esposa de West, Bianca Censori .

Fomos informados de que a polícia planeja entrar em contato com Kanye para saber sua versão da história e também falará com testemunhas.

Esta não é a primeira vez que Ye se encontra no centro de uma investigação de agressão… lembre-se, os policiais investigaram um incidente de 2023, onde o vídeo o mostrou pegando o telefone de um fotógrafo , e jogá-lo em um cruzamento. No final das contas, ele não foi acusado.

TMZ. com

Tão homem processou Ye por agressão e agressão no início deste ano … alegando que a estrela do rap o atingiu no centro de Los Angeles, em 2022, depois de dizer “Vou fazer de você um maldito exemplo”.