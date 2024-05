Britney Spears chama a irmã Jamie Lynn de ‘vadia’ em vídeo de carro errante

Reproduzir conteúdo de vídeo





Britney Spears voltou a atacar sua irmã mais nova, Jamie Lynn Spears — aqui fora chamando ela de “vadia”… isso enquanto fala e fala sobre coisas que simplesmente não fazem sentido.

A estrela pop postou alguns vídeos excluídos em seu Instagram Story na terça-feira, que aparece no banco do passageiro de um carro… com outras três pessoas com ela, incluindo o que parece ser sua assistente – pelo menos é assim que Brit descreve ela de qualquer maneira.



Reproduzir conteúdo de vídeo





A filmagem é estranha… o grupo está subindo a encosta de uma montanha, seguindo um jipe ​​que parece levá-los para algum lugar remoto. Britney e sua turma dizem que vão andar a cavalo – o que, se for verdade, está de acordo com outras postagens dela no início da semana.

Tudo parece relativamente inocente no início, mas logo de cara… fica claro que BS está usando isso como uma forma de atacar JLS – assim como sua passagem por ‘I’m a Celebrity… Get Me Out daqui!’

Ouçam… Britney diz que eles estão indo para a “selva”… onde ela diz que Jamie estava tomando “banho” na TV. Não está claro o que Britney quis dizer, mas em qualquer caso … ela aproveitou a oportunidade para chamar Jamie Lynn de “merdinha” e “vadiazinha” repetidamente no diabribe.

Britney também está entrando e saindo de sotaques aqui – aparentemente tentando combinar com o sotaque britânico de sua coorte feminina. Ela fala sobre ter uma erupção na vagina ao fazer xixi nos arbustos.

Britney então faz uma piada sobre ficar sem vinho e depois liga para seu empresário para levar ela e seus amigos para algum lugar em um helicóptero… mas apenas com o piloto favorito de BS, por quem ela tem uma queda. Sim… como dissemos, está em todo lugar – e não é nada coerente.

O que é interessante, claro, é que Brit continua com sua vida como se nada estivesse errado – embora tenhamos certeza de que as coisas estão desmoronando para ela, e isso é terrível.

Sabemos que ela está gastando dinheiro em um ritmo acelerado… e que corre o risco de secar o poço. Embora ela esteja claramente brincando neste clipe, sua referência ao helicóptero é… bem, um andaime.