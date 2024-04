Kendrick Lamar responde: desencadeia ‘euforia’ em faixa épica de Drake

EUé um confronto ao meio-dia no mundo do rap, que lembra as batalhas líricas dos “velhos tempos”. Na última saraivada do que parece ser uma saga para sempre,Kendrick Lamar desencadeou “euforia“, uma resposta contundente Drakeprovocações recentes. A pista caiu YouTubesem rodeios e sem perder tempo em aumentar sua rivalidade contínua.

As raízes desta escaramuça lírica remontam a O verso pontiagudo de Lamar sobre “Assim“, uma colaboração com Futuro e Metrô Boominque viu Kendrick atirando em ambos Drake e J. Cole. Embora Cole tenha optado por um caminho mais conciliatório, puxando sua via retaliatória e emitindo um pedido de desculpasDrake respondeu ao fogo com “Flexões” e a “Taylor Made Freestyle” aprimorado por IA. Notavelmente, “Taylor Made” despertou controvérsia simulando A voz de 2Pacuma escolha artística que atraiu ameaças legais do espólio do falecido ícone, levando Drake a esfregue a pista de suas redes sociais.

Em “euforia“Lamar constrói habilmente sua narrativa, começando com uma batida descontraída e comovente antes que o ritmo e a tensão aumentem. Suas palavras corte profundoparticularmente com linhas que brincam com Nome de Drake e alude a tópicos controversos como autenticidade e linhagem no hip-hop. A habilidade lírica de Kendrick brilha quando ele faz referência ao uso de escritores fantasmas e IA na música do rapper canadense, sem rodeios: “Estou lutando contra fantasmas ou IA? Cara se sentindo como Joel Osteen / Engraçado, ele estava em um filme chamado ‘AI’ / E meu sexto sentido me disse para largar ele.”

Kendrick Lamar arrasa Drake em nova faixa emocionante

A pista não apenas mexeu com a panela, mas também derrubou o Gênio site, enquanto fãs e inimigos lutavam para decodificar suas mensagens em camadas. Marcando mais de seis minutos, “euforia” é uma prova do poder de permanência de Kendrick e de sua relutância em fazer rodeios, tanto liricamente quanto tematicamente.

O círculo de Kendrick, incluindo Jay Rocha e Principais da Dawg Entertainment bronze, se uniram “euforia“elogiando sua autenticidade e energia bruta. Enquanto isso, a comunidade mais ampla do rap observa, talvez um pouco desconfortável, enquanto esses titãs do gênero negociam golpes em uma batalha pública e cada vez mais pessoal.

À medida que esta história se desenrola, uma coisa permanece clara: na tradição das grandes rivalidades musicais, as apostas são altas e o mundo está atento. Será que esta guerra de palavras desencadeará uma nova era de rivalidade artística, ou irá abrandar tão rapidamente como irrompeu? Só o tempo dirá, mas por enquanto, “euforia“fica como uma declaração ousada num jogo que está muito familiarizado com o confronto e a controvérsia.