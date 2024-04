Kim Kardashian mostra seu amor por Lionel Messi na última postagem do Instagram

FNovas celebridades ficaram tão emocionadas quanto Kim Kardashian foi quando Lionel Messi optou por aderir Inter Miami verão passado. Kardashian proclamou em voz alta e com orgulho seu amor pela magia Messi – e como proprietário de propriedade em Miamia estrela do reality show consegue vê-lo de perto praticamente sempre que quiser.

Em uma nova postagem em InstagramKardashian novamente professou seu fandom pelo Inter Miami – e por Messi – em meio ao início bem-sucedido do time em 2024 Liga Principal de Futebol temporada, que muitos esperam que termine com Messi liderando o Garças para seu primeiro Copa MLS esta queda.

A admiração de longa data de Kim K por Messi

Em uma foto compartilhada Histórias do Instagram na terça-feira, Kardashian postou uma camisa preta e rosa do Inter Miami – a faixa visitante do time nesta temporada – além de uma faixa rosa do Inter Miami, ambas carregadas aparentemente espontaneamente.

Após a vitória por 3 a 1 sobre Nashville SC no sábado, o Inter Miami fica no topo Conferência Leste com 18 pontos em 10 jogos. Messi marcou duas vezes no jogo, certamente encantando Kardashian – que disse anteriormente que filho Santo estava “vivendo o sonho”, pois teve a chance de levar Messi para o campo em Parque Esportivo Dignidade Saúde para um jogo contra o Galáxia de Los Angeles em fevereiro.

Messi e Kardashian se conheceram brevemente na temporada passada, pouco antes de o argentino fazer sua estreia oficial na América do Norte em um Taça das Ligas jogo contra Cruz Azul – que ele terminou com uma cobrança de falta que deu a vitória ao jogo nos acréscimos do segundo tempo. Muito mais interações entre Kardashian e um dos GOATs do esporte podem ser esperadas enquanto o Inter Miami avança pela MLS Cup nesta temporada.