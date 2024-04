Larsa Pippen e Marcus Jordan reacendem o romance no dia da praia

Afinal, não enfie um garfo no Larcus… Larsa Pippen dar Marcus Jordão parecem um casal mais uma vez – quando foram vistos se aproximando na quarta-feira em um dia de praia em Miami.

O par intermitente foi visto desfrutando da companhia um do outro sob o sol do sul da Flórida … de mãos dadas, aconchegando-se em espreguiçadeiras e compartilhando bebidas de coco.

Marcus também foi visto conversando com algumas outras gatas na área antes de Larsa chegar – parecendo um tanto sedutor – mas, dê uma olhada em como ele interagiu com Pippen quando ela chegou à areia… com certeza parece o a faísca entre a dupla foi acesa mais uma vez.