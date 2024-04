Lauren Boebert supostamente bêbada em evento político de Trump em Nova York

Deputado Colorado. Lauren Boebert supostamente se meteu em maus lençóis em um evento republicano antes do Natal em Nova York, ficando tão bêbada que se tornou indisciplinada a ponto de ser ordenada a parar de tirar selfies com o ex-presidente Donald Trump .

O episódio embaraçoso de Boebert ocorreu na gala anual do New York Young Republican Club em 9 de dezembro de 2023, de acordo com CNNcitando participantes que testemunharam o incidente.