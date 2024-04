Lil Pump prevê vitória de Jake Paul sobre Mike Tyson, Liver Punch Messed Me Up!

TMZSports. com

Bomba Lil está escolhendo um lado à frente do grande Jake Paulo dar Mike Tyson lutar … andaimes TMZ Esportes ele acha que a Criança Problema vai vencer a lenda do boxe!!

“Eu sinto que Jake é mais rápido, ele é mais jovem”, disse Pump sobre o evento de 20 de julho, enquanto estava no LAX. “Obviamente, Mike tem experiência, mas Jake fará o que Jake fizer. Vai ser uma luta muito interessante… mas Jake conseguiu essa.”

O rapper de “Gucci Gang” sabe em primeira mão do que o ex-astro da Disney de 27 anos é capaz – afinal, ele deu um tiro tiro de fígado cruel depois de gravar um episódio do podcast “BS w/ Jake Paul” no início deste mês.