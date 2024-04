Logan Paul e a noiva Nina Agdal revelam o sexo de seu bebê em uma festa de luta livre bizarra

Gas festas de revelação do ender estão se tornando cada vez mais bizarras e extravagantes, e Logan Paulo e Nina Agdal não perdeu a oportunidade de fazer algo maluco ao anunciar o sexo do bebê.

Paul e Agdal, que ficaram noivos em julho de 2023, compartilharam a notícia da gravidez em 15 de abril, enquanto se preparavam para dar as boas-vindas ao primeiro filho.

O YouTuber, de 29 anos, e a modelo dinamarquesa, de 32, optaram por realizar uma festa de revelação de gênero com tema de luta livre para determinar o sexo do bebê, com a família e amigos próximos se juntando a eles para a ocasião íntima.

Um dos participantes da festa compartilhou um vídeo no Instagram Stories da falsa luta de luta livre, que decidiria se o bebê seria menino ou menina.

Dois lutadores – um vestido de azul e outro com roupa rosa – brigaram entre si, com o colega YouTuber Oliver Árvore voluntariando-se para oficializar a ‘luta’.

À medida que a luta avançava, parecia cada vez mais que o lutador azul sairia vitorioso. No entanto, o lutador de rosa saiu por cima para confirmar que Paul e Agdal teriam uma menina.

Para tornar oficial, uma nuvem de fumaça rosa foi lançada no ar e provocou comemorações emocionantes quando Paul foi visto abraçando seu irmão. Jake Paulo e sua família.

Após o término do evento, Logan compartilhou uma postagem no Instagram com fotos da revelação do sexo, com fotos de seus entes queridos comemorando a ocasião.

Ele também não perdeu a chance de promover sua marca de bebidas energéticas Prime, que trazia no rótulo rosa e azul os dizeres “Lil Hydration” e “Chegando 2024”.

Por que eles decidiram lutar?

Os irmãos Paul estão envolvidos com wrestling, boxe e MMA desde que surgiram em cena por meio de seus vídeos no YouTube, então não é surpresa que o wrestling tenha assumido um papel fundamental na festa.

Ambos desfrutaram dos altos e baixos das lutas nessas disciplinas, com Logan abrindo caminho no WWE como lutador profissional depois de perder para KSI em uma luta em 2019.

E agora, ele pode esperar se tornar pai pela primeira vez, com a data prevista para o nascimento de Agdal no outono.