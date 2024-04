Mike Myers estreia cabelo branco na primeira aparição pública em mais de um ano

Mike Myers voltou aos holofotes para uma rara aparição pública neste fim de semana… mas as pessoas tiveram que olhar duas vezes, porque ninguém conseguia reconhecê-lo com sua nova cor de cabelo.

O ator saiu no sábado para a 49ª Gala do AFI Life Achievement Award em Los Angeles – onde Nicole Kidman estava sendo homenageado – o que marcou sua primeira vez em um evento público em cerca de um ano.

Mike parecia irreconhecível com cabelo branco curto – mas estava arrasando com orgulho enquanto falava no palco em determinado momento… e posava para toneladas de fotos antes de entrar, todo sorrisos.