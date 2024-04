Lyoto Machida ‘já cuspindo fogo’ após chamada de Luke Rockhold, interessado em revanche do Karate Combat

Lyoto Machida tem interesse em enfrentar Luke Rockhold pelas regras do Karate Combat, se o salário for justo.

O ex-campeão meio-pesado do UFC respondeu ao chamado de Rockhold, que nocauteou Joe Schilling na luta principal do Karate Combat 45, no último sábado, em Dubai.

“’The Dragon’ já está cuspindo fogo”, disse Machida no Instagram. “’The Dragon’ já está cuspindo fogo desde que anunciaram este desafio. Agora, chegue aos números certos, vamos marcar um encontro e ver quando teremos essa briga de cães.

Rockhold conheceu Machida sob a bandeira do UFC em 2015, finalizando o brasileiro para ganhar a chance pelo título contra o rei dos médios Chris Weidman. Machida não compete desde que fechou seu contrato com o Bellator, com derrota para Fabian Edwards em 2022.

Rockhold lutou pela última vez no UFC em agosto de 2022, perdendo na decisão para Paulo Costa, e depois sofreu uma derrota por nocaute técnico para Mike Perry sob as regras do boxe sem luvas em 2023. A vitória sobre Shilling foi a primeira desde a paralisação de David no segundo round. Filial em 2017.

“Só tem um homem com quem quero lutar neste box, e esse cara é Lyoto Machida”, disse Rockhold em entrevista pós-luta em Dubai. “E você tem sorte porque eles não permitem cotovelos, então chega de pesadelos com cotovelos. Trazem. Vamos ver o que você tem, vamos ver como são seus contracheques. Traga esse talão de cheques. Lyoto, eu sei que você precisa de um dia de pagamento, filho da puta. Venha pegar isto.”