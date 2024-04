Max Holloway apontando para a tela contra Justin Gaethje, sendo excluído: ‘As pessoas precisavam ser lembradas’

Até Max Holloway chocar o mundo com um nocaute no último segundo sobre Justin Gaethje, ele era um azarão do UFC 300.

“Irmão, fui eliminado”, disse ele na coletiva de imprensa pós-luta do evento de sábado. “As pessoas estavam me dizendo: ‘O que você está fazendo, Justin é muito grande, muito forte’, apenas um monte de coisas. As pessoas precisavam ser lembradas e eu as informei. Passei a semana dizendo às pessoas: ‘Eu sou ele. Estou aqui’ e vocês precisam de um lembrete.”

Holloway deu-lhes um, e mais alguns. A reação ao nocaute rapidamente encheu as redes sociais dos fãs de MMA ao redor do mundo. Entre eles estavam vários de seus colegas na T-Mobile Arena – e o homem que o venceu três vezes, o ex-campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski.

Volkanovski incorporou perfeitamente a jornada que Holloway levou aos fãs nos 10 segundos finais da luta de cinco rounds pelo título do BMF. Até aquele ponto, a ação parecia estar caminhando bem em direção a uma decisão que Holloway venceria facilmente. Gaethje recebeu ordem de seu escanteio para aplicar mais pressão. Mas Holloway quebrou o ímpeto de seu oponente e estava a caminho de se tornar o terceiro campeão do BMF.

Claramente, isso não foi suficiente. Holloway apontou para a tela e implorou a Gaethje que lutasse, assim como fez quase oito anos antes contra Ricardo Lamas no UFC 199. Na luta seguinte, Holloway conquistou seu primeiro cinturão do UFC, um título interino dos penas.

A vantagem potencial de uma luta no último segundo foi inteiramente para Gaethje. Mesmo assim, Holloway decidiu desistir, disse ele, porque sentiu que o favor teria sido retribuído.

“Se esse não é um momento BMF, não sei o que é”, disse Holloway. “Se as cartas fossem viradas e Justin estivesse em alta… eu sabia que ele me daria aquela chance de 10 segundos.”

A questão lógica depois do UFC 300 é: alguém obrigará Holloway no centro do octógono novamente?

“Espero que sim”, disse ele. “Se você quer ser homem, se quer ser grande, é isso que os grandes lutadores fazem. Todos pensaram que eu estava mentindo quando disse que era gladiador. Eu não estou mentindo. Qualquer peso, seja quem for, qualquer um pode pegá-lo.”

Após esse resultado, a lista de opções que Holloway enfrenta é longa e variada. Como o homem do momento – e potencialmente do ano – ele poderia lutar no peso pena ou no peso leve contra uma variedade de oponentes de primeira linha. Até o campeão dos penas, Ilia Topuria, quebrou sua posição anterior, quando aconselhou Holloway e outros veteranos de 145 libras a se aposentarem porque não lhes daria chances pelo título.

Com a disputa imediata do título dos leves fora da mesa – o CEO do UFC, Dana White, confirmou que Dustin Poirier vai enfrentar Islam Makhachev no UFC 302 – a ideia de um retorno aos 145 libras não parecia ruim para Holloway.

“Eu tenho opções, é ótimo”, disse ele. “Dana está feliz, [UFC COO Hunter Campell is] feliz, [UFC matchmaker] Sean Shelby está feliz. Vamos sentar com a equipe e descobrir. Eu vi que eles acabaram de anunciar o [lightweight title fight]então parece que ele finalmente está se defendendo contra um jogador de 55, o que é bom para ele.

“Como eu disse, existe o ‘El Matador’, ele está fazendo tudo que está ao seu alcance para tentar escapar do touro no cercado, então estou aqui.”

Holloway já renomeou o cinturão como “Blessed Man Forever”, e esse é um nome adequado considerando seu momento incrível e definidor de carreira.

“Esse é o tipo de coisa que você faz para gravar seu nome nos livros de história, e estou muito feliz por ter sido eu quem pousou”, disse ele. “Eu estava me machucando com o vento [Gaethje’s] tiros… é assim que ele bate forte.”

“Foi um grande momento para mim, ser abençoado o suficiente por estar lá, estar no UFC 300, ter esse evento, esse evento vai ser comentado por muito tempo”, acrescentou mais tarde. “Não sei qual card terá 12 ou mais campeões em cima. Talvez tenhamos que esperar pelo UFC 400, e isso ainda está muito longe.”