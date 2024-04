Megan Fox parece irreconhecível enquanto fica sem maquiagem

Megan Raposa deixou as pessoas confusas esta semana – mas no bom sentido, porque dificilmente conseguiam reconhecê-la sem maquiagem … vendo uma beleza completamente diferente.

A atriz publicou um post no IG que servia de anúncio de um produto para o cabelo – isso enquanto ela explicava que estava arrumando os cabelos depois de ter ido para o deserto no fim de semana passado. Ela escreveu: “reparando meu cabelo (e 26 polegadas de extensões) após o coachella”.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Houve todo tipo de comparação, mas a questão é: as pessoas realmente não veem a típica Megan Fox que normalmente encontram em suas telas… e muitos outros dizem que MF realmente parece fantástico com essa vibração simples e despojada.

Uma pessoa apontou com razão… “O mano é lindo mesmo sem maquiagem”… e muitos outros continuaram perguntando “Quem é esse???” Alguns até entraram no “Love Is Blind” Chelsea Blackwell piadas.