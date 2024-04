Megan Rapinoe defende a visibilidade da WNBA e elogia o impacto da superestrela em ascensão Caitlin Clark

Restrela aposentada da seleção feminina dos EUA Megan Rapinoe recentemente compartilhou seus pensamentos sobre a crescente visibilidade do WNBA e o impacto do novato Caitlin Clarkreconhecendo a base lançada pelas mulheres pioneiras que vieram antes dela.

Falando no Business of Women’s Sports Summit em Nova York, Rapinoe expressou seu entusiasmo com a crescente atenção que a WNBA está recebendo, especialmente com o surgimento de Caitlin Clark. Ela creditou o sucesso às influentes estrelas do basquete feminino que abriram o caminho para as gerações futuras, afirmando:

“Parecia que era o que o jogo merecia e o que eu acho que os fãs dos esportes femininos realmente mereciam e acho que em grande parte é porque Caitlin está apoiada nos ombros de Sue Bird e Diana Taurasi e Maya Moore e Dawn Staleys e Lisa Leslies – todo mundo.”

Rapinoe também destacou um momento significativo na história do basquete feminino, relembrando o jogo do campeonato feminino da NCAA de 2002, onde a Universidade de Connecticut triunfou sobre Oklahoma. O evento atraiu uma multidão de quase 30.000 pessoas no Alamodome de San Antonio, com mais de cinco milhões de espectadores sintonizando para testemunhar a futura estrela da WNBA Sue Pássaro reivindicar o título nacional. Refletindo sobre este marco, Rapinoe enfatizou o impacto de tais momentos no estabelecimento de bases sólidas para o desporto feminino.

A evolução dos esportes femininos através da ascensão da WNBA

Traçando paralelos entre o WNBA e a Seleção Feminina dos EUA (USWNT), Rapinoe destacou a longevidade de ambas as organizações no cenário esportivo feminino. Ela reconheceu a criação do USWNT em 1985, uma década antes do início da WNBA, e enfatizou a base sólida que tem apoiado o seu sucesso contínuo.

“Pensei muito na seleção nacional porque é uma base muito sólida – uma base multigeracional, de várias décadas, na qual nossa equipe foi capaz de se sustentar e eu fui capaz de me firmar, até mesmo em nossa luta pela igualdade de remuneração”, ela comentou.

Além de suas reflexões, Rapinoe encorajou os fãs a sintonizarem a ação da WNBA nesta temporada, especialmente para apoiar Indiana Fever de Caitlin Clark, bem como outros jogos transmitidos pela CBS, CBS Sports Network e Paramount +.

Os insights de Rapinoe esclarecem os avanços significativos alcançados no esporte feminino e a importância de reconhecer as contribuições de atletas do passado e do presente na definição do futuro do esporte.