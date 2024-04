Meghan e Harry conseguirão recuperar seu trono na opinião pública?

Meghan Markle e Príncipe Harry, o Duque e a Duquesa de Sussex, enfrentam atualmente um desafio significativo na restauração da sua imagem pública em ambos os lados do Atlântico. Depois de uma mergulhar em sua popularidade no Reino Unido, como evidenciado por um recente VocêGov pesquisa onde 68%dos entrevistados viram Meghan de forma negativao casal está sendo aconselhado a realizar uma reformulação abrangente da marca.

A decisão do casal em 2020 de se afastar dos deveres reais e se mudar para Montecito, Califórnia, marcou um mudança fundamental em suas vidas públicas. A sua franqueza sobre as suas experiências reais e projectos subsequentes nos EUA tem frequentemente gerado controvérsia e debate. Agora, mais de um ano após o lançamento de O livro de memórias revelador de Harry, “Spare”, Especialistas em relações públicas sugerem que é hora de uma redefinição estratégica.

Lynn Carrattum experiente profissional de relações públicas de Caixa de Imprensa PRfalei como espelho delineando uma estratégia de recuperação para os Sussex. “EUé hora de eles realmente se concentrarem na reconstrução da marca”, afirmou Carratt, indicando que um movimento em direção à transparência sobre seus desafios poderia promover uma maior capacidade de identificação.Para se tornarem mais compreensíveis com o público britânico, eles poderiam tornar-se mais abertos sobre as suas lutas quotidianas e mostrar-se como pais trabalhadores que enfrentam os mesmos desafios que outros também ajudariam. Não precisamos de uma imagem constantemente polida,” ela explicou.

O novo capítulo de Harry e Meghan: abraçando a autenticidade e alianças estratégicas

Carratt também enfatizou a importância de o casal se distanciar de suas ligações reais. Ela avisou que Meghan poderia aumentar sua popularidade não aproveitando excessivamente seu status realsugerindo que o site relançado e os novos programas de TV deveriam se concentrar mais em seus paixões pessoais em vez de seu passado real. Essa abordagem poderia revelar um lado novo e mais identificável do casal.

O especialista em relações públicas também destacou a necessidade de aparições públicas estratégicas e associações. “Harry e Meghan começarão a fazer mais aparições públicas à medida que sua marca for reconstruída; eles também estarão em busca de novos negócios comerciais”, observou Carratt. Os eventos, marcas e instituições de caridade certas, juntamente com os esforços para construir pontes com o Família realpoderia ser fundamental na revisão de sua imagem.

À medida que navegam nesta fase de transição, as palavras finais de Carratt ressoam com uma estratégia de avanço: “No ano passado, Harry começou a se mudar por conta própria e isso é uma coisa boa de se ver. Por enquanto, o casal precisa seguir em frente.”

Os próximos meses serão provavelmente cruciais para Meghan e Harry à medida que implementam essas estratégias na esperança de recuperar o carinho e confiança do público no Reino Unido e nos Estados Unidos.