Mesa Redonda: O BKFC Mike Perry é uma das 10 maiores atrações dos esportes de combate?

Mike Perry retorna para lutar com os nós dos dedos contra outro homem no sábado, quando enfrenta seu colega veterano do UFC e ex-campeão de boxe com os nós dos dedos Thiago Alves dentro do Peacock Theatre de Los Angeles no evento principal do BKFC KnuckleMania 4.

Antes do que certamente será um caso horrível, Shaun Al-Shatti, Damon Martin e Mike Heck do MMA Fighting se aproximam da mesa redonda para ver o retorno do rei dos dedos nus.

1. O BKFC Mike Perry é uma das 10 maiores atrações dos esportes de combate?

Al Shatti: Você consegue imaginar ouvir essa pergunta em 2021, depois que o platinado saiu do UFC depois de perder sete dos últimos 10 e quatro dos últimos cinco? Bom Deus. Teria parecido ridículo. Perry quase não era mais registrado como novidade atualmente. Ele era o cara perdido no deserto do MMA, o canhão solto que não conseguia encontrar um camp ou time de verdade para chamar de lar, que aparecia nas lutas em sequências de derrotas com a namorada como a única pessoa ao seu lado e que ganhou as manchetes mais por atacar tolos em restaurantes do que por quaisquer resultados conseqüentes na gaiola. Se eu pedisse para você prever os próximos três anos de Perry no dia seguinte à sua saída do UFC, você provavelmente sugeriria pena de prisão em vez de bolsas de seis dígitos e estrelato nos esportes de combate.

Mas é aí que reside a magia do jogo de luta. É uma amante inconstante. Quinze anos atrás, Perry pode ter ficado à deriva para se tornar o próximo Melvin Guillard do MMA. Mas o destino e a fortuna o colocaram exatamente no lugar certo, na hora certa, e Perry capitalizou a cada passo para se tornar o rosto de um maldito esporte. É uma coisa linda.

Agora, Perry está entre os 10 primeiros nos esportes de combate como um todo? Provavelmente não. Existem muitos boxeadores e atletas de MMA que ainda reinam nesse aspecto. Mas ele está em algum lugar entre os 25 primeiros? Eu não duvidaria disso. O tráfego e o interesse de pesquisa neste mesmo site disparam cada vez que ele entra no ringue do BKFC. Chame isso de casamento perfeito, chame de fascínio mórbido, chame do que quiser – tudo que sei é que quando “Platinum” Mike Perry dá aqueles punhos nus no rosto de outro ser humano, as pessoas tropeçam em si mesmas para prestar atenção. Isso é mais do que pode ser dito de 99,9% dos atletas neste jogo.

Phil Lambert/BKFC

Martinho: Graças a algumas atuações memoráveis ​​​​no UFC, e depois se tornando uma TV obrigatória no BKFC, Mike Perry se consolidou como um dos 10 melhores do esporte.

É claro que o BKFC não divulga números de pay-per-view (embora possam começar a aparecer com mais frequência agora que os proprietários da promoção na Triller fazem parte de uma empresa de capital aberto), mas todas as outras métricas disponíveis dizem que quando Perry luta, as pessoas se importam. O BKFC pode ser a única promoção fora do UFC e dos principais eventos de boxe a vender mais de 5.000 ingressos para um único evento, e Perry desperta muito desse interesse sempre que compete.

Indo para uma surpreendente sexta e última rodada para acertar as coisas com Michael Page. Enfrentar o ex-campeão do UFC Luke Rockhold e depois fazê-lo dizer “no mas” no segundo round depois de ver seus dentes voarem para a multidão. Enfrentando Conor McGregor porque por que não? Jogando uma briga com Eddie Alvarez e explodindo sua cabeça como um balão.

Perry cria momentos virais toda vez que compete, e neste mundo de TDAH e TikTok em que vivemos, ele é exatamente o que o público dos esportes de combate consome como pipoca. O “Rei da Violência” chama a atenção, clica e vende ingressos. Esse é o sonho de um promotor.

Diabos: Desenhar é uma forma interessante de enquadrar, pois é impossível saber a resposta. Se eu tivesse que dar um palpite, diria que não, embora ele esteja batendo na porta. Mas ele atingiu um grand slam desde que fez a mudança.

Quando algo se encaixa tão perfeitamente, cria magia. Foi isso que conseguimos com Mike Perry e BKFC. É absolutamente perfeito e você pode ver isso no rosto de Perry. Ele está legitimamente feliz onde está. Quando lutava pelo UFC, certamente chamava a atenção para suas lutas – para o bem e para o mal – mas todos perceberam que Perry não estava realmente feliz. Agora que está sendo tratado como um rosto e um superastro, ele se tornou o jogador mais valioso da promoção.

Perry certamente traz um público diferente e maior quando luta, sem dúvida. Ele traz violência e uma personalidade agradável – ouso dizer, charmosa – para um esporte onde as pessoas batem umas nas outras sem luvas, sem mencionar que ele enfrenta nomes reconhecíveis regularmente. E acredite em mim, do ponto de vista dos números, haverá de cinco a 10 vezes mais interesse em nosso site pelo KnuckleMania do que pelo UFC Vegas 91, e isso pode ser generoso.

O que Perry fez com o BKFC o colocou na conversa, e isso é absolutamente incrível. Além disso, ele está ganhando muito dinheiro, então Perry está ganhando muito. Mas dizer que ele é uma das 10 maiores atrações em TODOS os esportes de combate no momento? Só não acho que a matemática se alinhe. Agora, se conseguirmos colocar Perry lá com Jake Paul, ou em uma grande luta promocional cruzada para que um novo e grande público possa conhecê-lo pela primeira vez, acho que isso poderia mudar completamente a conversa.

2. O que vem por aí para Perry depois deste fim de semana se ele vencer Thiago Alves?

Diabos: Já que consegui o primeiro lugar neste aqui, vou dar a Perry o que ele quer – e, francamente, o que todos nós queremos: Darren Till.

Sinceramente não entendo como essa luta ainda não aconteceu. Esses caras estão em rota de colisão desde que ambos estavam no UFC, e mesmo com Till subindo para o peso médio, foi um acéfalo que a promoção poderia ter feito.

Agora que Till não está mais no elenco do UFC, e com o quão agressivo Dave Feldman é em fazer as lutas que os fãs querem, eu ficaria muito surpreso se o BKFC não fizesse uma oferta irrecusável a Till.

Foto de Carmen Mandato/Zuffa LLC

Martinho: Heck tem a resposta correta aqui e eu só tenho que repetir dizendo: O que exatamente você está fazendo, Sr. Talvez uma corrida de 1-5 para encerrar sua carreira no UFC o tenha deixado um pouco tímido em uma luta corpo-a-corpo com Perry?

Para ser completamente justo, essa é uma proposta perigosa, especialmente se você está tentando recuperar o equilíbrio e a confiança em sua primeira luta em quase dois anos.

Se Till não estiver disponível, por que não drenar o que resta do pântano do interesse que ainda pode cercar Dillon Danis? Claro, ele não é um atacante e deu cerca de quatro socos em uma luta de boxe com Logan Paul, mas há alguma chance de Perry não vir atrás dele como um leão perseguindo uma gazela enquanto lança mísseis direcionados ao calor?

É uma incompatibilidade completa no papel, mas Danis – para o bem ou para o mal – sabe como vender uma luta, e Perry com terra arrasada no rosto atrairia uma multidão.

Al Shatti: Eu odeio fazer isso de 3 em 3, mas o que você está pensando se você é Darren Till e aquela suposta oferta de US$ 2 milhões do BKFC era realmente real? Tipo, claro, eu também não estou tentando dar uma surra em Mike Perry. O homem tem uma tendência assustadora de quebrar a cara das pessoas de uma forma muito literal. Ele é como Jorge Masvidal, mas se Jorge Masvidal realmente fez o que sempre fala em fazer. Mas me dê um cheque de sete dígitos? Irmão, posso começar a mudar meu tom bem rápido. Obviamente, não conheço todas as oportunidades que Till terá neste combate selvagem, mas também não consigo imaginar que muitas pessoas estejam fazendo fila para pagar um preço tão alto por alguém que perdeu cinco de seis desde meados de 2018. Till precisa saber que a cada perda que ele sofre daqui, essa conversa só muda para o lado errado.

Mas eu discordo. Como parece que Till claramente não está interessado, permita-me revisitar a ideia que apresentei em dezembro passado. O oponente perfeito de Perry é qualquer um que se sente na interseção entre marca, disponibilidade, potencial de violência e tendências lunáticas suficientes para ser louco o suficiente para fazer isso. Quem se encaixa perfeitamente nessa conta? Ah, sim – é Paul Daley. “Semtex” pode ter 41 anos, mas nasceu para o boxe com os nós dos dedos e enviou o pobre Wendell Giacomo para a terra do vento e dos fantasmas em 2022. Daley também deixou claramente a porta aberta para algo diferente no combate esportes quando pendurou as luvas de MMA.

No que diz respeito ao Plano B, você poderia fazer muito pior do que o melhor de Londres.

3. O que está faltando neste cartão?

Martinho: Como a luta corpo-a-corpo é um esporte tão acelerado, com lutas de cinco rounds que duram apenas dois minutos por round, às vezes esses confrontos acontecem mais rápido do que o esperado, e é por isso que você acaba com um card principal de nove lutas, como o que está acontecendo no Sábado.

A omissão mais notável realmente se resume a pelo menos mais uma luta com valor de nome real, mas mesmo isso não é totalmente necessário com Perry como atração principal.

Seria bom se o BKFC KnuckleMania IV, que é promovido como o evento anual do Super Bowl para a promoção, tivesse um pouco mais de poder de estrela no topo. Uma luta marcante com o retorno de Paige VanZant teria sido uma adição bem-vinda, mas ela está prestes a ser a atração principal de um card de boxe do Misfits. Talvez o BKFC saiba que Perry não precisa de muito elenco de apoio atualmente, e VanZant certamente ganha um salário robusto, então pode ser uma decisão financeira deixá-la fora do cartão.

Mas, na verdade, Perry está para o BKFC assim como Conor McGregor está para o UFC – essa é a única luta que realmente importa, então por que não deixá-los brilhar e salvar todo mundo para vender outro card no futuro?

Fotos de Phil Lambert

Al Shatti: Olha, se formos honestos conosco mesmos, a resposta é clara. Está faltando uma de duas coisas. O primeiro é o tipo de parceiro de dança bombástico que esperamos de um evento Mike Perry BKFC. Thiago Alves é um duelo e tanto – um verdadeiro conhecedor de violência que muito vive essa vida e poderia absolutamente vencer no sábado – mas ele não é o mesmo tipo de apresentador de carnaval que jogará o jogo promocional e levará um evento para o próximo nível da mesma forma que Michael Page, Luke Rockhold ou mesmo Eddie Alvarez . Alves prefere fazer seu trabalho dentro da jaula, e isso é ótimo, mas sua abordagem mais discreta não agrada o lado reptiliano de nossos cérebros da mesma forma que os antigos inimigos de Perry.

Quanto ao segundo componente que falta – quero dizer, este é um evento chamado KnuckleMania. Ele inerentemente se inclina para o absurdo. Onde está a estranheza? Onde está a estranheza? Onde está aquele espetáculo especial de circo que ninguém previu que traz aquele “espere…o que??”fator para o pacote? Este é um problema muito menor, sem dúvida, mas um pouco de Fight Circus para um evento no estilo Superbowl poderia ter contribuído muito para apimentar as coisas.

Ainda assim, Ben Rothwell vs. Todd Duffee está neste card, então não estou reclamando.

Diabos: Falei sobre isso durante o MMA Fighting Draft 2024 – que ganhei, aliás – mas embora o BKFC esteja fazendo muitas coisas certas, há uma lacuna gritante em suas lentes promocionais quando se trata de construir estrelas femininas. A Grã-Bretanha Hart poderia ser uma estrela maior, Taylor Starling também, sem mencionar Christine Ferea sendo o rosto do boxe feminino, mas nenhum dos dois está competindo neste card.

A maior razão pela qual mencionei isso? Se houvesse uma oportunidade de travar uma luta corpo-a-corpo entre Ferea e Cris Cyborg, isso geraria mais agitação do que qualquer opção atual e realista que Cyborg tem na mesa, especialmente agora que Kayla Harrison está no elenco do UFC. Cyborg e Larissa Pacheco seriam intrigantes? Sim. Mas atrairia mais interesse do que Cyborg ir ao BKFC para enfrentar Ferea? Não, e não acho que esteja perto.

Tanto Ferea quanto Cyborg expressaram interesse em lutar entre si, e tenho certeza que o PFL poderia usar a exposição extra colocando um de seus grandes nomes em um confronto incrivelmente intrigante, além de Perry no topo da lista, e adicionando outro mainstream. nome de combate na mistura, haverá mais atenção em um lutador do PFL no KnuckleMania do que na maioria dos cards de luta do PFL em 2024. Isso pode ser duro, mas provavelmente não está errado.