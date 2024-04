Mesut Ozil: O Barcelona deveria se olhar mais de perto e nem sempre reclamar dos árbitros

EUNa semana do Clássico, é impossível não lembrar Mesut Bell (Gelserkinchen, 1988), o brilhante jogador de futebol que surpreendeu Real Madrid torcedores e que disputou os melhores jogos de sua carreira contra Barcelona. Aposentado há um ano, Mesut analisa as últimas novidades do Real Madrid e do mundo do futebol. O empate com o City, o Clássico, a Liga dos Campeões, o Mourinho-Guardiola duelos, Gler, sua mudança física… zil conversa sobre tudo com MARCA.

Pergunta. Já faz um ano que você decidiu abandonar o futebol, você sente muita falta?

Responder. Ainda não para ser honesto. Estou muito orgulhoso da minha carreira e de todos os grandes clubes em que joguei. Mas a decisão que tomei há um ano foi muito bem pensada e eu sabia exatamente o que queria. Aproveito ao máximo a vida com minha família em Istambul. É um grande prazer poder ver as duas crianças crescendo e vê-las todos os dias. Eu teria tido oportunidades de continuar a carreira ou mesmo de voltar mais uma vez – ofertas da Arábia Saudita ou do Catar e outros torneios, mas não quis e não me arrependo.

P. O que você tem feito no último ano?

A. Você não pode passar tempo suficiente com sua família. Eu aproveito cada segundo. Há também algumas coisas de negócios, como imóveis e, claro, meus hobbies, como jogos, ir à academia quase todos os dias, mas um dos meus mais novos hobbies é andar a cavalo. (rindo) Eu gosto muito disso, é realmente muito divertido.

P. Estamos vendo que ele está ficando muito forte na academia? Qual é o teu objetivo?

A. Não tenho um objetivo especial. Não estou esperando por uma oferta da WWE. (rindo) Na verdade, só estou fazendo isso para mim mesmo – para ficar em forma. É muito divertido. Tenho minha própria academia em casa e um personal trainer.

P. Você ainda está em contato com o mundo do futebol ou está mantendo distância?

A. Uma coisa intermediária. Às vezes ainda assisto aos jogos principalmente do Real Madrid, Arsenal ou Fenerbahçe. Mas quando não estou com disposição não acompanho mais tanto. Por telefone, claro, ainda mantenho contato com antigos companheiros de equipe que se tornaram amigos ao longo do tempo.

P. Poderíamos vê-lo trabalhando como treinador ou diretor esportivo no futuro, ou isso está fora de questão?

A. Nunca se sabe, mas neste momento isso está fora de questão. Estou feliz como as coisas estão agora. Ainda não estou entediado, veremos como estão as coisas daqui a alguns anos.

P. Você viu o jogo da UCL contra o Man City?

A. Sim, foi uma luta fantástica. O City mostrou porque ninguém quer jogar contra eles. Eles dominaram a 2ª mão na maior parte do tempo. Mas o Real foi muito inteligente como sempre. Eles defenderam extremamente forte. Gritei Hala Madrid após o pênalti de Toni Rdiger. Isso foi tão emocionante. E agora o Real Madrid é o grande favorito. Estou confiante de que eles podem ganhar o título agora.

P. Estamos na semana do Clássico: que lembranças você tem dos duelos contra o Barcelona?

A. Naquela época era o maior jogo do futebol mundial. Infelizmente para nós, o Barça foi talvez o melhor Barça de todos os tempos. O Barça de Pep era outro nível do que o Barça de hoje. Hoje em dia o foco talvez esteja mais em jogos como Liverpool x Manchester City ou outros jogos da Premier League. Mas não tanto no Clássico. Mas isso não é culpa do Real Madrid, pois é definitivamente uma das melhores equipas do mundo. Apenas o Barça perdeu no poder.

P. Você sempre jogou muito bem contra o Bará, lembra da partida da Copa no Camp Nou? Se você marcar aquele gol que bateu na trave…

A. Sim, se você pesquisar no Google o melhor do zil, mais cedo ou mais tarde você sempre encontrará aquele chute. (rindo) Eu sempre estive 200% motivado contra o Barça. A mídia antes desses jogos enlouqueceu.

P. Os duelos Mourinho x Guardiola foram para você os melhores da história?

A. Eu diria que sim. Ainda hoje em dia muitos adeptos de futebol sentem falta daquela época – o auge do futebol.

P. Vamos falar sobre este Clássico: O Real Madrid é favorito?

A. Definitivamente sim. O Barcelona está em dificuldades. Eles têm bons jogadores em todas as posições, mas sofreram muitas lesões nesta temporada e talvez devessem olhar um pouco mais para si mesmos e não reclamar sempre dos árbitros. Isso não ajuda. O Real está fazendo uma temporada fantástica. Eu não esperava isso depois que Karim deixou o clube. Mas eles estão indo muito bem.

P. Vencer o Clássico é ganhar a La Liga para o Real Madrid?

A. Eu acho que sim. O Real não perderá alguns jogos seguidos. Eles são tão fortes.

P. Não gostaria de ver o Clássico no Bernabu?

A. Quando nos veremos no Bernabu? Você merece uma homenagem!

Definitivamente quero visitar o novo Bernabéu no futuro. A princípio pensei que conseguiria ir ao jogo de domingo, mas algo aconteceu no meio.

P. O que você acha da temporada de Bellingham?

A. Sua primeira metade da temporada foi incrível e deixou todo mundo sem palavras. Nas últimas semanas ele parecia um pouco cansado, mas quando vencer a La Liga, a Liga dos Campeões e a Euro, poderá ser candidato à Bola de Ouro. Ele ainda é tão jovem – é incrível.

P. Qual outro jogador do Real Madrid está impressionando você?

A. Antonio Rdiger está jogando uma temporada de classe mundial. Quer dizer… qual zagueiro fez uma temporada melhor na Europa do que ele? E ele também foi o diferencial nos jogos do ManCity. Ele não jogou a 2ª mão na temporada passada desde o início e perdeu por 0-4. No jogo desta semana no Etihad Haaland andou sempre em direção a Nacho Monreal para não duelar com Toni. Isso é tudo que você precisa saber. E Haaland é definitivamente também de classe mundial. A mentalidade de Toni é incrível.

P. Outro caso é o de Gler: você o conheceu, o que você acha dele?

A. Eu o conheço muito bem. Ele era como meu irmão mais novo quando jogamos no Fenerbahçe. Todo mundo conhece seu talento – é por isso que não quero elogiá-lo muito e colocar cada vez mais pressão sobre ele. Isto não é muito fácil de lidar, especialmente quando se tem a grande esperança de um país tão grande e fascinante como a Turquia.

P. Vimos que ele é incrivelmente talentoso, mas mal joga. Que conselho você daria a ele?

A. Apenas seja paciente. A hora dele chegará com certeza. Ele ainda é tão jovem. Ele pode aprender muito em cada sessão de treinamento. E ele tem jogadores de classe mundial pela frente.

P. Você acha que Gler tem condições de escrever uma bela história em Madrid.

A. Sim. Talvez não nesta temporada ou na próxima. Mas há tempo. E se não estiver funcionando, ele ainda pode ver como Degaard abriu caminho. Todos o criticaram quando não jogou quando era muito jovem, mas alguns anos depois ele é o líder de outro grande clube europeu, o Arsenal FC.

P. Este ano marca 10 anos desde que você se tornou campeão mundial. Diga-nos, onde você tem a medalha?

A medalha está em minha casa – muito bem protegida. Memórias incríveis.

P. Vi a camisa final outro dia no Museu das Lendas de Madrid. O que significa para você que ele esteja em exibição aqui?

A. É muito bom ainda ter essa ligação com o Real. Ainda recebo muitas mensagens de torcedores do Real Madrid nas redes sociais, embora tenha deixado o clube há mais de dez anos. Agradeço muito isso e isso mostra o quanto os torcedores do Real Madrid são especiais.

P. Quais equipes você considera as mais fortes para este Campeonato Europeu?

A. As seleções inglesa e francesa são incríveis. Não apenas os 11 titulares, mas a profundidade do elenco. Esses esquadrões são simplesmente uau. Mas o Euro e a Copa do Mundo têm sempre muito a ver com sorte e não são como uma temporada inteira. Uma trave, uma disputa de pênaltis ou uma decisão do árbitro podem fazer a diferença e não é possível dominar completamente todos os jogos durante os 90 minutos. É por isso que também deverá haver hipóteses de chegar à final para equipas como Espanha, Portugal ou Alemanha.