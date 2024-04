Mets expulsa Ryan Garcia e Devin Haney de seu estádio: eles nos expulsaram sem motivo

Atodos os olhos de boxe estão no que será Ryan Garcia x Devin Haneyjá que vão lutar neste sábado, 20 de abril de 2024, no Brooklyn, e na semana de divulgação da luta, ficariam no comando do primeiro arremesso do jogo do Mets, mas nem conseguiram fazê-lo já que estavam expulso do estádio pelo Mets.

Nas redes sociais reclamaram de terem sido expulsos antes do que seria o jogo entre Piratas de Pittsburgh e Mets de Nova York.

Ryan Garcia e Devin Haney brigam aos gritos antes que um deles dê um tapa no outro

Por que Ryan Garcia e Haney foram expulsos do estádio do Mets?

As autoridades do estádio tomaram a decisão no que aconteceu no início do dia no Empire State Building, onde os dois lutadores se encontraram para um evento promocional da luta; entretanto, houve agressão com tapa incluído por Haney (31-0-0) que detém o campeonato mundial superleve WBC.

Após esse evento, os dois se encontrariam novamente no diamante Citi Field, mas dirigentes do time da Major League Baseball descobriram no evento anterior que talvez não fosse a melhor ideia, e que algo maior poderia acontecer entre os dois atletas nascidos nos Estados Unidos.

Ryan Garcia lança insultos contra o New York Mets

Para evitar incidentes no campo de beisebol, decidiu-se expulsá-los, o que Garcíaque é descendente de mexicanos e já indicou nos dias anteriores que gostaria de enfrentar o campeão mundial mexicano, Pit Bull Cruzrepreendeu ao sair de campo.

García já havia feito um teste, daí seu desconforto ao sair do prédio, e no qual pôde ser visto acompanhado de seu promotor, o Golden Boy, Oscar de la hoya.

Garcia e Haney vão deixar a luta e, assim que passarem na pesagem, estarão brigando pelo título dos superleves do Conselho Mundial de Boxe (WBC) neste sábado, 20 de abril de 2024, que também verá a luta entre Arnold Barboza Jr. e Sean McComb.