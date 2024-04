Michael Chandler critica Arman Tsarukyan recusando luta pelo título do UFC 302, Tsrukyan descarrega de volta

Michael Chandler sabe por experiência própria que algumas das maiores e melhores oportunidades realmente dependem do momento certo.

Depois de estrear no UFC de forma arrasadora com um nocaute no primeiro round sobre Dan Hooker, o tricampeão dos leves do Bellator acabou disputando o título do UFC em apenas sua segunda luta com a promoção, quando Khabib Nurmagomedov chocou o mundo ao anunciar seu aposentadoria. Ele finalmente perdeu a chance de se tornar campeão depois de perder para Charles Oliveira no UFC 262, mas Chandler não se arrependeu de ter aceitado o desafio três meses depois de fazer sua estreia no octógono.

É por isso que Chandler não entende como Arman Tsarukyan decidiu recusar uma luta pelo título contra o atual campeão dos leves, Islam Makhachev, depois de vencer Oliveira no UFC 300. Ele teve a chance de enfrentar Makhachev no UFC 302 em junho, mas optou por passar, com Dustin Poirier conseguindo a luta pelo título.

“O Arman simplesmente foi lá e venceu o Oliveira. Obviamente, parece que ele será o próximo candidato número 1”, disse Chandler em A hora do MMA. “Também não entendo por que ele não aceitou aquela luta. Eu teria aceitado.”

Chandler entende a natureza de como o esporte funciona, onde passar uma oportunidade pode acabar prejudicando alguém.

Ele não pode deixar de notar que apenas algumas semanas depois de Makhachev enfrentar Poirier no UFC 302, ele receberá Conor McGregor de volta ao octógono na luta principal do UFC 303. O vencedor disso – goste ou não – poderia facilmente deslizar para a próxima luta pelo título.

“Este esporte avança rápido”, disse Chandler. “O esporte anda muito rápido e no dia 1º de junho vocês verão o título dos leves [fight] acontecer, e algumas semanas depois, você verá a maior luta – uma luta que é muito maior do que isso – acontecer, e os dois caras podem chegar ao peso leve.

“Então o esporte anda rápido. Você tem que aproveitar suas oportunidades. Você tem que atacá-los. Vindo do cara que esperou 15 meses, então eu ouço as pessoas: ‘Ah, sim, Chandler, você realmente está aproveitando as oportunidades.’ Mais uma vez, nunca me pediram nenhuma oportunidade nos últimos 15 meses.”

Quanto às chances de Tsarukyan vencer Makhachev, se essa luta acontecer novamente, Chandler reconhece que o lutador georgiano de 27 anos representa riscos para qualquer pessoa que enfrente. Mesmo em cima da hora em sua estreia no octógono, Tsarukyan sem dúvida deu a Makhachev uma de suas lutas mais difíceis até o momento, embora o mauler do Daguestão ainda tenha vencido por decisão unânime.

Chandler não espera que a revanche seja diferente, mesmo entendendo o perigo que Tsarukyan representa em uma luta pelo título de cinco rounds.

“Obviamente, ele nocauteou Beneil [Dariush], ele é bom no chão”, disse Chandler sobre Tsarukyan. “Você viu isso na luta com Oliveria. Ele é forte no chão, base muito forte, é um cara forte. O Islã tem muitos números de homens. Ele tem uma grande vocação em sua vida e acredita nisso, e não está apenas lutando por si mesmo. Ele está lutando por todo o país. Ele está lutando pelo legado de Khabib. Ele está lutando pelo legado do pai de Khabib. É muito mais profundo e especial. É bom. É intimidante para muitas pessoas.

“Mas não, acho que o Islã mantém contra Poirier. Acho que ele mantém contra Arman. E acho que teria que ser no primeiro trimestre do ano que vem, eu lutaria com ele.”

Por mais que Chandler tivesse aproveitado a oportunidade de lutar contra Makhachev – mesmo em circunstâncias nada ideais – Tsarukyan lembrou ao veterano peso leve que ele está jogando xadrez, não damas, em sua carreira.

Em resposta aos comentários de Chandler, Tsarukyan reagiu com uma bomba nuclear, criticando a atração principal do UFC 303 por sempre fazer lutas emocionantes – e perdê-las constantemente.

“Não espero que você entenda Michael Chandler”, escreveu Tsarukyan no Twitter. “Não estamos no mesmo nível. Estou aqui para ser o campeão. Você está apenas esperando por um contracheque.

“Eu também não entendo por que você esperou [for the] Conor lutou por dois anos, você poderia ter perdido quatro lutas emocionantes durante esse tempo.”