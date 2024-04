Michael Chandler: Todo mundo tem que comprar o UFC 303 porque pode ser a última luta de Conor McGregor

Depois de esperar mais de um ano para que sua luta contra Conor McGregor finalmente fosse marcada, Michael Chandler entende o que está em jogo no UFC 303.

Foi uma longa espera até que o tricampeão dos leves do Bellator colocasse as mãos em McGregor após treinar O Lutador Final 31 no início de 2023. Do drama de McGregor com o programa antidoping do UFC à recente turnê promocional do irlandês para o Casa da estrada No remake, Chandler esperou pacientemente pela chance de voltar ao seu negócio principal, que é a luta.

Embora admita que houve alguns momentos preocupantes em que se perguntou se a luta realmente aconteceria, Chandler não tem dúvidas agora que McGregor aparecerá no dia 29 de junho.

“Posso ter algumas dúvidas de que ele esteja treinando tão duro quanto eu”, disse Chandler em A hora do MMA. “Posso ter algumas dúvidas de que ele esteja levando isso tão a sério quanto eu. Sou um cara que não tem um ego muito grande para dar ao meu oponente, o homem que quero desmantelar, dar-lhe alguns adereços. Ele teve vários oponentes no passado retirando-se, em curto prazo. [Nate] Diaz, que ele perdeu aliás. [Jose] Aldo desiste e luta contra Chad Mendes.

“Quando ele assinar seu nome na linha pontilhada, sim, ele vai jogar fumaça e espelhos, sim, ele vai trollar – ele trollou você, ele trollou a mim, ele trollou todo mundo. Ele é um showman. Ele gosta de ser o mestre das marionetes. Ele gosta de receber as reações. Mas no final das contas, Conor McGregor, o Mac está de volta, a maior volta da história dos esportes de combate de que ele fala há tanto tempo, é nesta data que ele assinou o contrato. O homem vai aparecer.

“Vai ser um ato de Deus ou um conjunto ridículo e louco de circunstâncias para ele não aparecer. Essa é minha opinião pessoal.”

Supondo que o desastre não aconteça, o retorno de McGregor acontece quase exatamente três anos depois de ele ter sofrido uma fratura devastadora na perna em sua partida mais recente contra Dustin Poirier em 2021. Foi um longo caminho de volta para o astro irlandês depois de lidar com uma lesão que mudou para sempre o percurso para ex-campeões como Anderson Silva e Chris Weidman.

Em particular, Silva nunca mais pareceu o mesmo depois de sofrer uma fratura semelhante na perna. Sua gestão no UFC terminou com um recorde de 1-5 e um no-contest em suas últimas sete lutas no octógono.

McGregor também completa 36 anos apenas duas semanas após o UFC 303, então o tempo não está a seu favor.

É por isso que Chandler acredita que o UFC 303 será o momento imperdível do ano nos esportes de combate, porque ou McGregor prova que está realmente de volta com um desempenho impressionante ou pode sair mancando do octógono pela última vez em sua carreira.

“Eu disse – e deixei registrado agora – todo mundo tem que comprar esse pay-per-view, porque uma de duas coisas vai acontecer”, disse Chandler. “O Conor consegue voltar e sendo a maior recuperação da história dos esportes de combate, ele vence e está de volta ao cavalo. Ele está de volta na coluna das vitórias e provavelmente está travando uma luta enorme, enorme, seja pelo cinturão da ‘BMF’, seja pelo título dos leves, seja pelo título dos meio-médios, é alguma coisa. Esse é o cenário um.

“O cenário mais provável é eu ir lá e desmantelá-lo totalmente e pode ser a última vez que veremos Conor lutar.”

Chandler promete que não fará essa declaração porque espera que McGregor chame isso de carreira, mas sabe que o ex-campeão das duas divisões sempre teve orgulho de ser um dos melhores lutadores do planeta sempre que compete.

Se McGregor não conseguir mais estar à altura nesse aspecto, ele pode não ter motivos para ficar por aqui após o término do UFC 303.

“Não digo isso com má vontade, dizendo que vou aposentá-lo, vou colocá-lo em um saco para cadáveres, todas essas coisas diferentes”, disse Chandler. “Vamos ver onde ele se posiciona no mundo dos lutadores de alto nível dessa categoria, seja 155 ou 170. Sou um cara top. Saiu o novo ranking, meio que caí um pouco agora. Sete primeiros. Então veremos onde ele se compara.

“Pode ser a última vez que o veremos. Então as pessoas têm que comprar o pay-per-view porque pode ser a última vez que você vê Conor, e você me vê subindo para o próximo degrau, e então há luzes maiores e mais brilhantes sobre mim depois dessa luta.”

Pode ser uma questão de vida ou morte para McGregor no dia 29 de junho, mas Chandler promete que as apostas são igualmente altas para ele.

“Não posso perder para o cara que está afastado há três anos”, disse Chandler. “Não posso perder para o cara que foi descartado. Não posso perder para o cara que desistiu e está dormindo em lençóis de seda em seu iate Lamborghini. Não posso perder para aquele cara. Portanto, há muita pressão acontecendo.”