Mike Tyson confessou que não fuma ou faz sexo com sua esposa há semanas para se preparar para a luta com Jake Paul

Mike Tyson continua sua preparação para a luta de 20 de julho contra Jake Paul. O ex-campeão dos pesos pesados ​​levou a luta muito a sério. Em uma entrevista gravada em vídeo para a Forbes Life, ele afirmou que “por provavelmente seis semanas não usei drogas nem fiz sexo”.

Mike Tyson fala sobre abandonar a maconha e o sexo para se preparar para a luta

Mike Tyson volta a treinar para luta com Jake Paul dando socos furiosos

Tyson, 58, observou que a decisão de abandonar a maconha e o sexo se deve à disciplina que ela lhe impõe para chegar o melhor possível para a luta no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. “Estou vivendo minha vida de forma disciplinada agora, então agora vou ter que lutar de forma disciplinada”, comentou.

No sábado, em outra entrevista, desta vez no The Damon Elliott Show, ele minimizou o tempo de ‘abstinência’ “Já não fumo há duas semanas e meia. ” Em 2018, Tyson já havia dito que desistiu do sexo por cerca de cinco anos porque acreditava que isso o tornaria um boxeador melhor.

A isenção da maconha fazia parte dos regulamentos para a luta de Paul, já que seu uso é proibido pelo Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas, que supervisiona os esportes de combate no Texas. E, portanto, ele poderia testar positivo se fumasse antes da luta.

A luta gerou muito burburinho. Tyson observou há alguns dias: “Todo mundo, até a maioria dos atletas, tem inveja de mim, é uma loucura… Mesmo nos melhores momentos, você não conseguia atrair um milhão de pessoas, não conseguia lotar um estádio. Você não poderia lotar um estádio. Quem aos 58 anos conseguiria lotar um estádio com 80 mil lugares? Por que você acha que ele [Jake Paul] quer lutar comigo e com mais ninguém?”