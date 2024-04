Miranda Lambert – Bons genes ou bons médicos?!

Aqui está uma versão de 23 anos da estrela country e da beleza de olhos azuis participando do Stagecoach Music Festival em 2007 (esquerda). Isso marcou o primeiro ano do Stagecoach, e Miranda arrasou!

E, 17 anos depois… a Sra. Lambert está preparando seus vocais para a secura do deserto – sorrindo e deslumbrante de orelha a orelha no show do Texas Songwriters Hall of Fame de 2024 (Imagem: Instagram)certo).