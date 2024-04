Mulher brasileira pega táxi com tio morto antes de ir ao banco

Reproduzir conteúdo de vídeo



A brasileira presa por tentar “fim de semana no Bernie’s” com o cadáver de seu tio em um banco aparentemente trouxe o corpo com ela em um táxi antes … e está em vídeo.

Érika de Souza Vieira Nunes foi capturada por imagens de vigilância pouco antes de entrar no banco e tentar solicitar um empréstimo com seu parente falecido. Como você pode ver, ela é vista montando uma cadeira de rodas do lado de fora de um táxi – onde ela pede a ajuda do motorista para tirar o corpo sem vida de seu tio do banco do passageiro da frente.

Depois de colocar seu tio, Paulo Roberto Braga, na cadeira de rodas, o motorista fecha a porta do carro e quica. Erika é vista pagando o motorista, enquanto o corpo magro de Paulo cai para o lado.

Embora não haja áudio nas imagens de vigilância, os transeuntes parecem expressar preocupação com Paulo… com um homem até abordando Erika com uma pergunta. A testemunha ocular é vista apontando para o cadáver de Paulo e olhando duas vezes antes de ir embora.



Embora a hora exata da morte de Paulo ainda não esteja clara, Erika também foi flagrada levando-o para um pronto-socorro um dia antes da visita ao banco. Na filmagem, Paulo está sentado ereto, claramente vivo, enquanto Erika empurra sua cadeira de rodas para o centro médico.

Segundo a Revista Fórum, Paulo passou uma semana internado recebendo tratamento… e recebeu alta no dia 15 de abril. Erika e Paulo teriam retornado ao hospital horas depois.



As autoridades afirmaram anteriormente que acreditavam que Paulo estava morto durante horas antes de Erika levá-lo ao banco em um tentativa de conseguir um empréstimo de $ 3.400. Erika alegadamente afirma que Paulo morreu enquanto estava sentado na cadeira de rodas no banco… o que ela oferece como defesa.