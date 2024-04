NBA Youngboy preso em Utah por acusações de drogas e armas

De acordo com afiliadas locais da Fox o jovem de 24 anos foi preso pelo Gabinete do Xerife do Condado de Cache por volta das 18h30 sob uma série de acusações, incluindo posse de outras substâncias controladas e uma arma perigosa, fraude de identidade e falsificação, tentativa de obter medicamentos / receitas médicas e um padrão de atividade ilegal.

Aparentemente, YoungBoy mora no estado de Beehive há alguns anos… e afirmou no ano passado que estava virando uma nova página ao convertendo-se ao Mormonismo e ficou aterrorizado com as pessoas.