NFL reintegra CJ Moore e quatro outros jogadores após violações de jogos de azar

Tele NFL reintegrou cinco jogadores que foram suspensos indefinidamente por violarem a política de jogos de azar da liga em 2023. Entre eles estão ex- Leões jogadoras Quintez Cephus, CJ Mooree Demétrio Taylorantigo Colts Zagueiro Rashod Berrye atual Comandantes borda Shaka Toney.

Moura, que foi suspenso durante toda a temporada 2023-24 da NFL, foi reintegrado e está livre para assinar com um time. Ele assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 4,5 milhões com Detroit pouco antes da suspensão ser emitida.

Toney é o único dos jogadores reintegrados atualmente no elenco de 90 jogadores do time. Os demais são agentes livres após serem liberados pelas respectivas equipes após as suspensões.

As penalidades para os envolvidos

Outros dois Leões jogadoras, Jameson Williams e Stanley Berryhill, recebeu suspensões de seis jogos na época. Em julho, Berry, Isaiah Rodgerse Taylor foram suspensos indefinidamente até pelo menos a conclusão da temporada de 2023 por apostar em NFL jogos da temporada de 2022.

O Leões de Detroit lançado Moore, Cefoe Taylor após o anúncio da liga em abril. baga recebeu sua suspensão em junho, e o Colts de Indianápolis corte-o logo depois. Rodgers continua suspenso.

A política de jogos de azar da liga proíbe qualquer pessoa no NFL de se envolver em qualquer forma de jogo em qualquer instalação ou local de clube ou liga, incluindo as instalações de treino.

Os Leões estavam no centro do escândalo

Esta notícia surge na sequência do NBA emitir uma suspensão vitalícia para Raptors de Toronto avançar Jontay Porter por apostar nos jogos da liga e compartilhar informações privilegiadas.

O Leões estiveram na vanguarda desta notícia há um ano, com vários players, incluindo WR Jameson Williamssuspenso por violar a política de jogos de azar da liga. Willians recebeu suspensão de seis jogos, que posteriormente foi reduzida para quatro e permanece no elenco.