Nico Williams pediu ao árbitro que interrompesse o jogo após ser vítima de racismo mais uma vez

Atlético de Bilbao jogador Nico Williams mais uma vez foi vítima de racismo, desta vez em Madrid contra Atlético. Seu time estava perdendo por 1 a 0 quando ele estava prestes a cobrar um escanteio quando tudo aconteceu, e ele tentou fazer com que o árbitro Juan Martinez interrompesse o jogo depois de alertar os árbitros sobre o suposto canto.

“Fui marcar um escanteio e ouvi sons de macacos”, disse ele após o jogo. “Tem gente estúpida por todo lado, mas nada acontece, temos que continuar trabalhando”.

Esta não é a primeira vez que Nico Williams ou outros jogadores sofrem abuso racial por parte de torcedores em LaLiga. No passado, alguns jogadores, como o ex-astro do Barcelona Samuel Etoño, recusaram-se a jogar depois de ouvirem os gritos da multidão e houve momentos em que bananas foram atiradas para o campo.

“Espero que isso mude aos poucos, porque no final estamos lutando interna e externamente contra isso”, acrescentou Williams. Jogadores do Atlético Antonio Griezmann e José Maria Gimenez pediram aos torcedores da casa que parassem com os gritos antes, o que aconteceu momentos depois.

Nico Williams se levanta contra a adversidade

Após o incidente, Nico Williams marcou aquele que naquele momento era o gol do empate e o único de sua equipe na derrota por 3 a 1 no Estádio Cvitas Metropolitano, uma sensação agridoce para ele. “Isso vem com um pouco de raiva, não é normal que ainda te insultem por causa do seu tom de pele”, disse ele quando questionado sobre o gol.

O Atlético de Madrid escreveu nas redes sociais “contra qualquer ato de racismo ou ódio” e a La Liga também se pronunciou contra o incidente em uma declaração que dizia “não há lugar para comportamento racista ou odioso no esporte. A LaLiga condena veementemente quaisquer atos racistas e continuaremos trabalhando para erradicar esse comportamento indesculpável do nosso esporte”.

Nico Williams é uma das maiores promessas do futebol europeu, tem apenas 21 anos e poderá em breve estar no mercado para tentar reforçar um clube de ponta do continente.