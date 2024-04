O árbitro que expulsou Aaron Boone injustamente pode enfrentar consequências após seu erro

Na segunda-feira passada, o técnico dos Yankees, Aaron Boone foi ejetado de uma forma bastante incomum durante o jogo daquele dia contra o Oakland Athletics depois que um torcedor gritou e falou mal do árbitro da casa, Hunter Wendelstedt, que pensou que foi o capitão dos Yankees quem disse isso e o expulsou.

Compreensível, Boone não ficou satisfeito com esta reviravolta. É uma situação que poderia ter acontecido com qualquer pessoa, e é lamentável que Wendelstedt possa enfrentar consequências por um erro que não foi culpa dele.

Como relata Mark W. Sanchez, do The New York Post, A Liga Principal de Beisebol não ficou nada satisfeita com a forma como Wendelstedt lidou com a situação. Embora ele possa não enfrentar penalidades imediatas, o incidente poderá ter implicações de longo prazo em sua carreira, potencialmente afetando atribuições e oportunidades futuras.

Afinal, Wendelstedt pode enfrentar consequências

A SNY revelou na quarta-feira que a MLB conduz avaliações completas do desempenho de cada árbitro. Essas avaliações, usadas para determinar as atribuições dos playoffs e as seleções All-Star, garantem uma abordagem justa e equilibrada. Infelizmente, o alegado fraco desempenho de Wendelstedt pode resultar em oportunidades perdidas.

Tem havido uma preocupação crescente com o desempenho dos árbitros desde o início da temporada. Fãs, jogadores e treinadores têm falado abertamente sobre decisões questionáveis ​​​​e mau desempenho de árbitros notáveis ​​​​como Angel Hernndez.

Embora se espere que os árbitros cometam alguns erros, a frequência de tais erros nesta temporada levantou preocupações e colocou esses árbitros sob um microscópio.