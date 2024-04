O CEO do TKO, Ari Emanuel, ganhou quase US$ 65 milhões em remuneração em 2023, incluindo bônus de US$ 20 milhões do UFC

Os ricos ficaram mais ricos quando se tratava de remuneração de executivos quando o UFC e a WWE se fundiram para se tornarem TKO Group Holdings em setembro passado.

Numa nova divulgação financeira apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC) antes de uma reunião anual de acionistas em junho, foram revelados pacotes de remuneração para os principais executivos da TKO para o ano fiscal de 2023, incluindo o CEO Ari Emanuel ganhando quase US$ 65 milhões.

O pacote financeiro incluía US$ 911.538 em salário, que foi rateado com base na data da fusão – 12 de setembro de 2023 – até o final do ano fiscal, junto com um bônus de US$ 24 milhões e US$ 40.000.094 em prêmios em ações.

Como parte de seu bônus geral, Emanuel levou para casa um enorme bônus de transação de US$ 20 milhões apenas do UFC, que “não estava vinculado ao cumprimento de qualquer medida de desempenho especificada e, como tal, não está incluído aqui”.

Mark Shapiro, presidente e diretor de operações da TKO, levou para casa um pacote avaliado em mais de US$ 16 milhões, que incluía um bônus de US$ 9 milhões e mais de US$ 6 milhões em prêmios em ações.

Andrew Schleimer, diretor financeiro, ganhou mais de US$ 8,7 milhões, com um bônus de US$ 5 milhões e mais de US$ 3,1 milhões em prêmios em ações.

O presidente da WWE e membro do conselho do TKO, Nick Khan, também levou para casa mais de US$ 32 milhões em remuneração total, que incluiu um bônus de US$ 15 milhões e mais de US$ 12 milhões em prêmios em ações.

O acordo para fundir UFC e WWE sob o novo selo TKO foi avaliado em mais de US$ 21 bilhões. Em 2023, o UFC produziu receita recorde de US$ 1,3 bilhão impulsionada por direitos de mídia e aumentos em patrocínios e eventos ao vivo, com 20 shows esgotados e sete deles entre os 20 eventos de maior bilheteria do UFC de todos os tempos.

Como a TKO continua sendo uma empresa de capital aberto, pacotes de remuneração de executivos como esses são disponibilizados aos acionistas e por meio de registros exigidos pela SEC. O principal proprietário do TKO é a Endeavor – a agência de talentos que também opera outros negócios importantes, como On Location e Professional Bull Riders – que possui uma participação de 51% na empresa.

A Endeavor foi recentemente privada novamente depois que a Silver Lake comprou o restante das ações restantes disponíveis para a empresa em um negócio avaliado em US$ 13 bilhões. Embora a Endeavor não precise mais fornecer divulgações financeiras como empresa privada, a TKO ainda é exigida como entidade de capital aberto.

TKO parece preparado para outro grande ano em 2024, depois que a WWE assinou dois grandes acordos de transmissão, incluindo um contrato de cinco anos no valor de US$ 10 bilhões para mover seu carro-chefe Segunda à noite crua programa para Netflix a partir de 2025. O UFC também iniciará negociações em breve sobre um novo acordo de direitos de TV, com o contrato atual com a ESPN expirando após 2025.